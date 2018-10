Onderteken een huurcontract voortaan met uw e-ID

Annelies, een studente, komt in het vastgoedkantoor van Dewaele Vastgoed met Advies aan de Gentse Kouter haar huurovereenkomst digitaal ondertekenen. Voor haar toekomstige huurappartement moet ze geen talloze pagina's paraferen, maar ondertekent zij en de andere partijen alle documenten met hun elektronische identiteitskaart of e-ID in vijf minuten.

