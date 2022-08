Nood aan algemeen crisisplan voor huurmarkt, zegt huurdersplatform

Er is nood aan een algemeen crisisplan voor de huurmarkt, want de betaalbaarheid komt alsmaar meer onder druk. Dat zegt het Vlaams Huurdersplatform dinsdag, naar aanleiding van de nieuwe huurbarometer van makelaarsfederatie CIB. Daaruit blijkt dat de huurprijs opnieuw is gestegen tot gemiddeld meer dan 801 euro per maand in Vlaanderen. In Brussel steeg de gemiddelde huurprijs zelfs tot meer dan 1.000 euro per maand.

