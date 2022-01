Het federale kernkabinet is het vrijdag nog niet eens geraakt over de verlaging van de energiefactuur. Minister van Financiën Vincent van Peteghem (CD&V) en minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) legden er vrijdagochtend hun nota voor met een analyse van de verschillende voorstellen. De werkzaamheden worden verder gezet en er wordt toegewerkt naar een volgende kern, luidt het na afloop.

De exploderende energieprijzen staan al een tijdje bovenaan de prioriteitenlijst van de federale regering. Verschillende pistes kwamen al aan bod om die voor de burger draaglijk te houden. Het gaat onder meer om een tijdelijke verlaging van de btw op gas en elektriciteit van 21 naar 6 procent, een energiepremie of -korting van rond de 200 euro en de verlenging van het sociaal tarief.

Minister Van Peteghem en zijn collega van Energie Tinne Van der Straeten moesten de verschillende pistes analyseren en kwamen deze week op de proppen met een 'slimme verlaging van de btw'. Voor Van Peteghem houdt dat een tijdelijke btw-verlaging naar 6 procent in vanaf 1 februari. Daarna moet er een oplossing op lange termijn komen, in de vorm van een automatische daling van de btw van zodra de prijzen een bepaalde drempel overschrijden, of een budgettaire compensatie in de vorm van een aanpassing van de accijnzen.

Beide ministers presenteerden vrijdagochtend hun nota met de verschillende scenario's en hun financiële impact op gezinnen en overheidsfinanciën. Witte rook is er echter nog niet. 'Samen met minister van Financiën Van Peteghem worden de werkzaamheden over de verschillende voorstellen verder gezet en wordt er toegewerkt naar een volgende kern', luidt het bij het kabinet van minister Van der Straeten, na afloop van de vergadering.

