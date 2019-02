Nieuwbouwwoningen in Vlaanderen halen vlot energienorm

De Vlaamse overheid verstrengt sinds 2006 stelselmatig het maximale E-peil (een maat voor het energieverbruik van de woning, red.) waaraan een nieuwe eengezinswoning moet voldoen. Van E100 toen, zijn we intussen gedaald naar E40. In 2020 evolueren we naar E35 en in 2021 wordt dat E30, wat overeenkomt met een BEN-woning (waarbij BEN staat voor 'bijna energieneutraal').

Uit de recentste cijfers blijkt dat de nieuwbouwwoningen gemiddeld al een pak beter doen dan het geldende maximum. Zes op de tien beantwoorden nu al aan de BEN-norm E30. Daardoor is het gemiddelde E-peil van een nieuw te bouwen eengezinswoning in Vlaanderen gedaald tot E28. De provincie Limburg loopt voorop met een E-peil van gemiddeld E24, Oost-Vlaanderen sluit de rij met E33 (wat nog altijd lager is dan de huidige norm van E40). En 86 procent van de nieuwe eengezinswoningen is uitgerust met zonnepanelen.

Opvallend is dat van de nieuwe eengezinswoningen die 'bijna energieneutraal' zijn, bijna twee derde zelfs beter doet dan E20. 'De fiscale regulering die we hebben uitgewerkt, is een enorme meerwaarde', zegt Peeters daarover. Want de korting op de onroerende voorheffing is uitgebreider voor wie onder E20 gaat, dan voor diegenen die tussen E21 en E30 bouwen. Ook bij nieuwe appartementen en de grondige energetische renovatie van woningen, wordt er gemiddeld gezien trouwens energiezuiniger gewerkt dan de norm. 'De tendens is duidelijk: de Vlaming bouwt steeds veel energiezuiniger dan de wettelijke norm op dat moment', vatte Peeters samen. 'Dat vertaalt zich in een veel hoger wooncomfort en een veel lagere energiefactuur.'

De Vlaams minister aanvaardde donderdag nog symbolisch het meterschap van 'SolarBoy' en 'WarmtepompboilerBoy', twee mascottes die respectievelijk zonneboilers en warmtepompboilers onder de aandacht moeten helpen brengen. Voor zonneboilers bestaat er al langer een premie, voor warmtepompboilers werd er begin dit jaar een ingevoerd.