De Nederlandsche Bank (DNB) verplicht de Nederlandse banken om meer kapitaal aan te houden voor hun hypotheekportefeuilles. Door die maatregel zullen de banken beter in staat zijn om de gevolgen van een eventuele huizenprijscorrectie op te vangen, meldt de toezichthouder.

De risico's op de vastgoedmarkt zijn de afgelopen jaren flink toegenomen. Net als in België, zijn de huizenprijzen in Nederland sterk gestegen en lenen de gezinnen steeds meer. De Nederlandse centrale bank en toezichthouder DNB waarschuwt dat een plotse daling van de woningprijzen voor flinke problemen kan zorgen.

Stresstests hebben namelijk uitgewezen dat in tijden van economisch zwaar weer de verwachte verliezen van banken op hypotheken fors kunnen oplopen. Banken kunnen bovendien indirect geraakt worden door een correctie op de woningprijzen, aangezien de Nederlandse economie erg gevoelig is voor ontwikkelingen op de woningmarkt.

Nederlandse banken moeten bijgevolg extra kapitaal opzijzetten om die potentiële verliezen te dekken. Samen gaat het om 3 miljard euro vanaf het najaar van 2020 voor een periode van minstens twee jaar.

Ook in België werkt de Nationale Bank (NBB) aan maatregelen tegen de verhitting van de vastgoedmarkt. De Belgische banken moesten al een extra kapitaalbuffer aanleggen om potentiële verliezen te dekken en momenteel voert de NBB gesprekken met banken en verzekeraars, waarbij het de bedoeling is te komen tot strengere standaarden. 'We gaan op papier zetten wat we verwachten van financiële instellingen bij de toekenning van een hypothecair krediet, welke criteria men moet hanteren. De banken zullen nog altijd marge hebben om eventueel af te wijken, maar moeten ons dan wel uitleggen waarom - de zogenaamde 'comply or explain', verduidelijkte de woordvoerder van de Nationale Bank enkele weken geleden.