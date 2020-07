Minister van Consumentenzaken Nathalie Muylle dreigt met boetes voor energieleveranciers die hun klanten opzadelen met te dure contracten. Dat meldt de VRT.

Uit een onderzoek van de Economische Inspectie blijkt dat zeven op de tien leveranciers niet doorverwijzen naar de vergelijkingstool van de Vlaamse energieregulator Vreg. Het onderzoek kwam er op vraag van Muylle nadat de federale energieregulator Creg in oktober had bekendgemaakt dat 360.000 gezinnen te veel betaalden voor gas en/of elektriciteit.

Behalve over het ontbreken van een link naar de vergelijkingstool zijn er ook klachten over te hoge voorschotten. Dat kan gaan tot 40 procent boven het werkelijke verbruik. De minister raadt consumenten aan om de voorschotten te laten verlagen als ze veel hoger zijn dan het werkelijke verbruik. Voorts zijn er 'vaste vergoedingen' die kunnen oplopen tot 180 euro.

Minister van Consumentenzaken Nathalie Muylle belooft dat ze de energieleveranciers op alle tekortkomingen zal aanspreken 'zodat zij op korte termijn de nodige aanpassingen doen om het consumentenakkoord volledig na te leven'. Als de energieleveranciers geen gevolg geven aan de oproep van de minister, kunnen ze boetes tot 80.000 euro krijgen.

