Terwijl de temperaturen 's nachts met het vriespunt flirten, blijven de gas- en elektriciteitsprijzen stijgen. Om te besparen, draaien heel wat gezinnen de thermostaat flink naar beneden voor ze gaan slapen. Door de verbeterde isolatie en vernieuwde technologieën hoeft dat niet altijd.

1. Wanneer houd ik het best een constante temperatuur in huis aan?

"In woningen die goed geïsoleerd zijn en vloerverwarming hebben, is het weinig zinvol de thermostaat 's nachts naar beneden te draaien", zegt Luc Dedeyne, architect en energieconsulent bij Bouw Unie. "De temperatuur in een ruimte met vloerverwarming stijgt gemiddeld slechts één graad per uur. Het zal dus erg lang duren om de woning de volgende ochtend weer op te warmen. Dat is nefast voor de energiefactuur."

2. Wanneer is het wel nuttig om de thermostaat lager te draaien?

Wie traditionele radiatoren gebruikt, kan de gevraagde temperatuur 's nachts wel verlagen. Die kunnen een ruimte heel snel opnieuw opwarmen. Het energieverbruik blijft beperkt. Daarnaast hangt ook veel af van de verliesoppervlakte van een woning. "In een rijhuis of een appartement vormt de woning van de buren een buffer", zegt Dedeyne.

Ook de isolatie speelt een rol. Enkel glas, kieren aan het raamkozijn of een oud dak laten warmte heel makkelijk ontsnappen. Ook dan is het beter de thermostaat lager te draaien.

3. Hoe laag mag ik de thermostaat zetten?

Volgens Dedeyne blijft 16 graden de aangewezen minimumtemperatuur. "Wie de temperatuur verder laat dalen, zal sterk moeten stoken om weer aan een aangename gevoelstemperatuur te komen."

Zakt de temperatuur 's nachts toch onder 16 graden, dan waarschuwt Dedeyne voor de luchtvochtigheid in de woning: "Er kan oppervlaktecondensatie optreden, dat zich afzet op de muur. Het is dan opletten voor schimmelvorming."

