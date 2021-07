De prijs van woningen stijgt nog altijd sterk: 4 procent in juni 2021 tegenover dezelfde periode in 2020, leert de Notarisbarometer. Toch lijkt de hitte op de woningmarkt wat te temperen in de voorbije drie maanden.

De prijs van de woningen eind juni steeg met 4 procent tegenover dezelfde periode in 2020. Dat is een hoog cijfer, maar in maart 2021 was er sprake van een jaarstijging van 7 procent. Notaris Bart van Opstal, woordvoerder van Notaris.be: "De sterke stijging is minder intensief geworden dan eerder dit jaar. Op zich is dat goed nieuws. Hopelijk zet die beweging door. De stijging was vooral in Vlaanderen sterk: 7 procent in 2020 en nog eens 5 procent de voorbije zes maanden. In anderhalf jaar steeg de gemiddelde prijs toch met 12 procent. Dat wijst toch op een verhitte markt."

In Vlaanderen steeg de prijs van een huis in de eerste zes maanden van 2021 met 5,1 procent tegenover dezelfde periode in 2020. De gemiddelde prijs is 322.274 euro. De sterkste prijsstijging deed zich voor in Oost-Vlaanderen, terwijl de minst sterke stijging in West-Vlaanderen gebeurde. In Vlaanderen steeg de gemiddelde prijs van een appartement het voorbije jaar met 4,6 procent naar 259.340 euro. Ook in dit segment waren Oost- en West-Vlaanderen de uitschieters naar boven en beneden.

Het aantal transacties steeg in de eerste zes maanden van 2021 met iets meer dan 30 procent tegenover dezelfde periode in 2020. Van Opstal: "Onze vastgoedmarkt zit in een uitzonderlijke fase. Misschien is er zelfs sprake van een FOMO-effect (fear of missing out)."

Die stijging moet je wat relativeren, want vanaf de lockdown in maart 2020 viel de vastgoedmarkt tijdelijk stil. Nadien was er een inhaalbeweging. Van Opstal: "Maar in 2019 was er nog geen sprake van corona. Als we vergelijken met de eerste zes maanden van dat jaar, was er ook een stijging van de transacties met 17 procent. Het blijven toch opmerkelijke cijfers."

Jonge kopers

De Notarisbarometer berekende ook in hoeverre jonge gezinnen uit de vastgoedmarkt worden geduwd omdat ze zich geen betaalbare woning kunnen veroorloven. Dat valt al bij al nog mee. Vijf jaar geleden was 27 procent van de kopers jonger dan dertig jaar. Vandaag is dat 24 procent. Hun aandeel wordt overgenomen door jonge dertigers en veertigers. "Zij hebben geld op hun spaarboekje staan of belegd. Ze hebben voldoende eigen middelen om bij de bank een lening te krijgen", stelt van Opstal. "Ook dat drijft de prijs naar boven."

