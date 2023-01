Er werden het afgelopen jaar minder hypothecaire kredieten verstrekt dan in 2021, zo blijkt uit het jaaroverzicht van Febelfin, de federatie van de banksector. Vooral sinds de zomer daalt de productie, een gevolg van de stijgende rente die voor een afkoeling op de woonmarkt zorgde. Inzake verstrekte kredietbedragen was 2022 wel nog goed voor een record, van bijna 43 miljard euro in totaal.

n totaal werden er vorig jaar meer dan 255.000 hypothecaire kredieten verstrekt, ruim 5 procent minder dan in 2021. Tegenover recordjaar 2019 ging het zelfs om een daling met meer dan 17 procent. Ook het aantal kredietaanvragen (exclusief herfinancieringen) daalde vorig jaar, met 14 procent tegenover 2021.

Het overeenstemmende bedrag kende wel nog een stijging, met iets meer dan 3 procent tegenover 2021. In de tweede jaarhelft zorgde een daling van de vraag echter ook voor een daling van het overeenstemmende bedrag (-4 procent) tegenover 2021.

"De stijgende rentevoeten en de gevolgen van de energiecrisis hebben in de tweede jaarhelft een toenemende impact gehad op de terugbetalingscapaciteit en dus ook op de kredietverlening", zegt Ivo Van Bulck, secretaris-generaal van de Beroepsvereniging van het Krediet.

Voor de aankoop van een woning (+3,6 procent) en voor een aankoop met verbouwing (+6,9 procent), was er het voorbije jaar wel nog een stijging van het aantal verstrekte kredieten. Voor nieuwbouw (-7,5 procent), renovatie (-17,3 procent) of andere doeleinden (-30 procent) was er daarentegen een daling.

Het gemiddelde bedrag per kredietdossier steeg de voorbije jaren sterk, merkt Febelfin op. In het vierde kwartaal van vorig jaar stabiliseerde het gemiddelde bedrag voor een nieuwbouw rond ongeveer 214.000 euro. Tegenover 2019 gaat het wel om een stijging met ongeveer 45.000 euro. Voor de aankoop van een woning daalde het gemiddelde bedrag in het vierde kwartaal tot zowat 194.000 euro, maar op vier jaar tijd gaat het om een stijging met 34.000 euro.

De sterkste toename was er bij het gemiddelde bedrag voor renovatiekredieten: die stegen met bijna een derde tot 70.500 euro eind vorig jaar.

Het aantal externe herfinancieringen (-18.350 of -43 procent) daalde in 2022 sterk ten opzichte van 2021, tot 24.000 in totaal, goed voor een bedrag van 3,2 miljard euro.

