Energieleverancier Mega, die de voorbije maanden in opspraak kwam door extreem hoge voorschotfacturen voor elektriciteit en aardgas aan te rekenen, engageert zich om bij klanten die hun factuur via mail betwisten, geen aanmaningsprocedure op te starten. De belofte komt er na overleg met consumentenorganisatie Test Aankoop.

De energieprijzen zijn de jongste maanden geëxplodeerd op de internationale markten en dat heeft ook gevolgen voor de Belgische consument. Met name klanten met een variabel contract zien die prijsstijging meteen doorgerekend in hun factuur.

Heel wat energieleveranciers passen hun voorschotfacturen enkel aan als de klant daarmee uitdrukkelijk instemt. "Het voordeel van dit systeem is dat de consument steeds de controle over zijn budget behoudt, maar het risico bestaat dat later een zeer hoge afrekening volgt indien hij de voorgestelde verhoging weigert", stelt Test Aankoop vast.

Mega daarentegen verhoogde de voorbije maanden proactief en regelmatig de voorschotten, om die zo dicht mogelijk bij de reële eindafrekening te brengen. De voorschotfactuur wordt automatisch toegepast als de klant niet reageert. Maar velen werden zich daar pas laat van bewust en probeerden tevergeefs de klantendienst van Mega te contacteren, zegt Test Aankoop, dat heel wat klachten ontving.

De consumentenorganisatie pleegde overleg met Mega, dat zich nu engageert om klanten die hun voorschotfactuur betwisten, met rust te laten. 'Onze klanten worden driemaal schriftelijk op de hoogte gebracht en kunnen de voorgestelde verhoging met een eenvoudige klik weigeren. Wij begrijpen dat een minderheid van onze klanten geen tijd heeft gehad om te reageren. Bij een te late weigering wordt de automatische incasso niet uitgevoerd. Bovendien wordt voor betwiste facturen geen aanmaningsprocedure gevolgd. Onze klanten kunnen dus op twee oren slapen', zegt Thomas Coune, General Manager bij Mega.

