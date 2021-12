In 2021 heeft de Vlaamse overheid een recordopbrengst van 3 miljard euro uit registratie­rechten genoteerd. De hausse op de woningmarkt en de stijging van de vastgoed­prijzen dragen bij tot een daling van het begrotingstekort.

Dat schrijven De Tijd, De Morgen en Het Laatste Nieuws.

De coronacrisis heeft zwaar ingehakt op de Vlaamse overheids­financiën. Omdat de Vlaamse begroting vorig jaar 6 miljard in het rood ging en de schuldgraad aanzienlijk verslechterd is, verlaagde het ratingbureau Moody's de kredietscore van Vlaanderen tot op het niveau van de federale overheid.

Voor 2021 ging minister van Begroting Matthias Diependaele (N-VA) uit van een tekort van 4,2 miljard euro. Maar bij de jaarlijkse monitoring van december is gebleken dat die prognose kan worden bijgesteld tot 2,8 miljard euro. Dat is het gevolg van 750 miljoen euro meer ontvangsten en 570 miljoen euro minder uitgaven.

25 procent groei

De cijfers zijn nog niet definitief: de verwachte negatieve impact op de groei door de vierde coronagolf is nog niet meegerekend. Dat geldt ook voor de woningtransacties en erfenissen in de laatste weken van december. De cijfers geven volgens De Tijd wel een goede indicatie

De belangrijkste tendens is dat de inkomsten uit registratierechten nog meer gestegen zijn dan verwacht: met 25 procent tegenover 2020, zegt Diependaele. Die record­opbrengst van 3 miljard euro is enerzijds het gevolg van meer transacties. Dit jaar zijn 165.000 huizen verhandeld, 20 procent meer dan vorig jaar.

Anderzijds gingen de prijzen hoger. 'In onze buurlanden was de stijging nog groter, waaruit ik concludeer dat de afschaffing van de woonbonus wel degelijk een impact heeft gehad. Nooit heb ik gezegd dat de afschaffing de woningprijzen zou doen dalen, omdat de lage rentes de belangrijkste stuwende kracht zijn. Maar dat de woonbonus ook een prijsdrijver was, staat als een paal boven water', benadrukt de Vlaamse minister.

