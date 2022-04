De voorbije tien jaar speelde de energieperformantie van een huis een steeds grotere rol bij de verkoopprijs van nieuwe woningen en appartementen, en het belang daarvan zal wellicht ook de komende jaren nog verder stijgen. Dat blijkt maandag uit een analyse van de Nationale Bank.

De voorbije tien jaar speelde de energieperformantie van een huis een steeds grotere rol bij de verkoopprijs van nieuwe woningen en appartementen, en het belang daarvan zal wellicht ook de komende jaren nog verder stijgen. Zo werd in de periode 2020-2021 een huis met een energie- of EPC-score van 150 kilowattuur per vierkante meter (kWh/m2) ongeveer 12 procent duurder ingeschat dan een soortgelijk huis met een EPC-score van 350 kWh/m2. Dat blijkt maandag uit een analyse van de Nationale Bank waarin wordt onderzocht welke impact veranderingen in woningkenmerken en -voorkeuren hebben op de Belgische woningprijzen.

Volgens de onderzoekers is in het Vlaamse en Waalse Gewest de prijs van een identieke woning de afgelopen tien jaar met 7 procent minder gestegen dan de gemiddelde prijs van de verkochte huizen (en 5 procent minder in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest). Het verschil wordt verklaard door de geleidelijk toegenomen kwaliteit van de verkochte huizen, en in het bijzonder door een verbeterde energieprestatie, luidt het. De gemiddelde bewoonbare oppervlakte en tuingrootte van de verkochte huizen speelden daarentegen een minder grote rol.

De energiekwaliteit van de verkochte huizen is in de afgelopen tien jaar ook sterk verbeterd in het Waalse en Vlaamse Gewest (met een gemiddelde EPC-score van respectievelijk 90 kWh/m2 en 70 kWh/m2), en in mindere mate in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (een vermindering van 30 kWh/m²). Dat neemt niet weg dat de energiekwaliteit van zowel huizen als appartementen in de toekomst nog aanzienlijk zal moeten verbeteren willen we de Europese klimaatdoelstelling halen, zijnde een energie-efficiënt woningbestand met een gemiddelde EPC-score van 100 kWh/m2 tegen 2050, luidt het in de analyse.

Aangezien de analyse slaat op de periode van het derde kwartaal van 2011 tot en met het tweede kwartaal van 2021, kregen de onderzoekers ook een goed beeld van evolutie van de woningprijzen tijdens het eerste volledige jaar van de pandemie in België. Die prijzen zijn in dat eerste coronajaar erg sterk gestegen, maar dat was niet het gevolg van veranderingen in de kwaliteit van de verkochte woningen. Zo stellen de onderzoekers vast dat de bewoonbare oppervlakte en tuingrootte niet significant is toegenomen in vergelijking met de huizen die vlak vóór de pandemie werden verkocht. De prijsgroei bleef iets hoger in de steden dan in de omliggende ruraal-stedelijke rand en forensenwoonzone, en ze bleef ook hoger in de steden met een groot aandeel hooggeschoolde jongeren, luidt het conclusie.

De impact van de explosieve stijgingen van de energieprijzen sinds afgelopen najaar zijn nog niet zichtbaar in de analyse.

Lees ook Prijzen van grote, oudere woningen staan onder druk

De voorbije tien jaar speelde de energieperformantie van een huis een steeds grotere rol bij de verkoopprijs van nieuwe woningen en appartementen, en het belang daarvan zal wellicht ook de komende jaren nog verder stijgen. Zo werd in de periode 2020-2021 een huis met een energie- of EPC-score van 150 kilowattuur per vierkante meter (kWh/m2) ongeveer 12 procent duurder ingeschat dan een soortgelijk huis met een EPC-score van 350 kWh/m2. Dat blijkt maandag uit een analyse van de Nationale Bank waarin wordt onderzocht welke impact veranderingen in woningkenmerken en -voorkeuren hebben op de Belgische woningprijzen.Volgens de onderzoekers is in het Vlaamse en Waalse Gewest de prijs van een identieke woning de afgelopen tien jaar met 7 procent minder gestegen dan de gemiddelde prijs van de verkochte huizen (en 5 procent minder in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest). Het verschil wordt verklaard door de geleidelijk toegenomen kwaliteit van de verkochte huizen, en in het bijzonder door een verbeterde energieprestatie, luidt het. De gemiddelde bewoonbare oppervlakte en tuingrootte van de verkochte huizen speelden daarentegen een minder grote rol.De energiekwaliteit van de verkochte huizen is in de afgelopen tien jaar ook sterk verbeterd in het Waalse en Vlaamse Gewest (met een gemiddelde EPC-score van respectievelijk 90 kWh/m2 en 70 kWh/m2), en in mindere mate in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (een vermindering van 30 kWh/m²). Dat neemt niet weg dat de energiekwaliteit van zowel huizen als appartementen in de toekomst nog aanzienlijk zal moeten verbeteren willen we de Europese klimaatdoelstelling halen, zijnde een energie-efficiënt woningbestand met een gemiddelde EPC-score van 100 kWh/m2 tegen 2050, luidt het in de analyse.Aangezien de analyse slaat op de periode van het derde kwartaal van 2011 tot en met het tweede kwartaal van 2021, kregen de onderzoekers ook een goed beeld van evolutie van de woningprijzen tijdens het eerste volledige jaar van de pandemie in België. Die prijzen zijn in dat eerste coronajaar erg sterk gestegen, maar dat was niet het gevolg van veranderingen in de kwaliteit van de verkochte woningen. Zo stellen de onderzoekers vast dat de bewoonbare oppervlakte en tuingrootte niet significant is toegenomen in vergelijking met de huizen die vlak vóór de pandemie werden verkocht. De prijsgroei bleef iets hoger in de steden dan in de omliggende ruraal-stedelijke rand en forensenwoonzone, en ze bleef ook hoger in de steden met een groot aandeel hooggeschoolde jongeren, luidt het conclusie.De impact van de explosieve stijgingen van de energieprijzen sinds afgelopen najaar zijn nog niet zichtbaar in de analyse.