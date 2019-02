Leuven duurste provinciehoofdstad voor huizen, Gent voor appartementen

Wie in een van de Vlaamse provinciehoofdsteden op zoek gaat naar een woning, zal gemiddeld gezien het minst moeten neertellen in Antwerpen en Hasselt. Leuven is de duurste stad voor een huis (gemiddeld 362.800 euro in 2018), in Gent kost een appartement het meest (gemiddeld 256.786 euro). Dat blijkt uit een analyse van de notarissenfederatie.