Ruim een kwart van de woningen in Vlaanderen beschikt één jaar na de wettelijke verplichting nog niet over een rookmelder. Amper 27 procent is volledig in orde en heeft op elke verdieping een rookmelder. Dat blijkt uit een woensdag gepubliceerd onderzoek van Stichting Brandwonden.

Sinds 1 januari 2020 moet elke woning in Vlaanderen voorzien zijn van rookmelders. Elke verdieping moet minstens één rookmelder tellen. Stichting Brandwonden onderzocht de afgelopen maanden hoe het staat met de naleving van de wet. Er werden 5.000 woningen bezocht, verspreid over alle Vlaamse provincies. Achtentwintig procent van de woningen blijkt nog altijd over geen enkele rookmelder te beschikken. Slechts 27 procent van de woningen beantwoordt volledig aan de regels met een rookmelder op elke verdieping. Er werd nagegaan of de toestellen ook werkten: van de 6.013 geïnstalleerde rookmelders bleek 15 procent defect.

Vooral bij senioren is de situatie zorgwekkend. Zes op de tien woningen zonder rookmelders wordt bewoond door senioren. Bij alleenstaande senioren beschikt 38 procent niét over rookmelders thuis. 'Dat is bijzonder verontrustend', waarschuwt Stefaan Lauwaert van de Stichting Brandwonden. 'Senioren wonen immers vaker in oudere woningen, die sowieso al een groter risico lopen op brand. Alleenstaande senioren zijn bovendien ook vaak nog eens minder alert op brandgevaar en minder mobiel bij een evacuatie. Net voor die groep zijn rookmelders onmisbaar.'

Ook huurders blijken extra kwetsbaar: 76 procent van alle defecte rookmelders bevinden zich in huurwoningen of -appartementen. Het gaat in 94 procent om rookmelders met een batterij die één jaar meegaat. Verhuurders zijn verantwoordelijk voor de plaatsing van de rookmelder, maar niet voor het onderhoud. Te veel verhuurders plaatsen goedkope rookmelders met een beperkte batterijduur en schuiven de verantwoordelijkheid door naar de huurder. De stichting pleit voor een wettelijke verplichting om huurwoningen uit te rusten met rookmelders met een batterij die 10 jaar meegaat.

De resultaten van het onderzoek zijn volgens Stichting Brandwonden een luide wake-up call. 'De strengere regels zijn ruim op voorhand aangekondigd en gecommuniceerd. We moeten heel erg dringend een versnelling hoger schakelen om mensen te overtuigen om te investeren in rookmelders. Zeker nu we door COVID-19 veel vaker thuis zijn en het risico op brand dus ook groter is.'

