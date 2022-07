In de voorbije drie jaar is het aantal toegekende energiepremies van het Brussels Gewest steeds verder toegenomen. Dat blijkt uit cijfers die Brussels parlementslid Bianca Debaets (CD&V) opvroeg bij Brussels minister voor Energie en Klimaattransitie Alain Maron (Ecolo).

De energiepremies van het Brussels Gewest worden op verschillende vlakken uitgereikt. Brusselaars kunnen ze bijvoorbeeld krijgen voor een investering in nieuwe vloer-, gevel- of dakisolatie, het installeren van een warmtepomp, een zonneboiler of een condensatieketel of het plaatsen van zuinige beglazing. In 2019 werden er voor de verschillende ingrepen 13.192 premies uitgereikt, in 2020 steeg dat aantal naar 14.740 en in 2021 ging het om 17.236 toegekende energiepremies. Die cijfers komen overeen met een totaal van 5.545 begunstigden in 2019, 6.559 in 2020 en 7.012 in 2021.

Het bedrag dat door het Brussels Gewest wordt geïnvesteerd in de energiepremies neemt ook elk jaar toe. In 2019 ging het om 22 miljoen euro, in 2020 al 24,4 miljoen euro en in 2021 zelfs 28 miljoen euro. Van het totaalbedrag wordt 78 procent uitgekeerd aan mensen met een gemiddeld of laag inkomen.

Sinds begin 2022 zijn de energiepremies in het Brussels Gewest gefuseerd met de premies voor renovatie van woningen en verfraaiing van gevels, en herdoopt tot 'Renolution-premies'. Parlementslid Debaets vindt dat de laagste inkomens nog beter bereikt moeten worden. 'De doelstelling om gezinnen te bereiken die deze Renolution-premies écht nodig hebben, lijkt niet gehaald te worden. Bijna de helft van het aantal toegekende premies gaat naar eengezinswoningen, maar hoeveel kwetsbare gezinnen kunnen zich daadwerkelijk zo'n woning veroorloven?', vraagt ze zich af.

