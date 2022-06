De huizenprijzen in België lagen in het eerste kwartaal gemiddeld 6,4 procent hoger dan een jaar eerder. Daarmee trekt de inflatie van de huizenprijzen weer licht aan, na een daling eind vorig jaar. Dat blijkt uit een publicatie van het statistiekbureau Statbel.

De huizenprijzen gingen het snelst omhoog op jaarbasis in het derde kwartaal van vorig jaar (8,2 procent), waarna de inflatie vertraagde tot 6 procent in de laatste drie maanden van 2021. Maar die afkoeling zette zich begin dit jaar dus niet door: de inflatie van de huizenprijzen trok weer wat aan, tot 6,4 procent. Ze ligt hoger voor de aankoop van bestaande woningen (+6,7 procent) dan voor de aankoop van nieuwe woningen (+5,1 procent).

De gemiddelde inflatie van de vier laatste kwartalen bedraagt 7 procent. Op basis van voorlopige cijfers lijkt het er wel op dat de huizenprijzen in de buurlanden nog sneller stijgen dan in België. In het laatste kwartaal van 2021 bedroeg de inflatie zo 18,7 procent in Nederland, 12,2 procent in Duitsland en 7 procent in Frankrijk.

