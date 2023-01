De gereglementeerde vastgoedvennootschap Inclusio is een vreemde eend in de bijt op de Brusselse beurs. "Al onze investeringen moeten een sociale doelstelling hebben. Anders beginnen we er zelfs niet aan", aldus CEO Marc Brisack.

De beurs lijkt geen plaats voor bedrijven die niet in de eerste plaats hun winst willen maximaliseren. De vastgoedinvesteerder Inclusio bewijst het tegendeel met zijn missie om "tegen een betaalbare huurprijs kwaliteitswoningen op lange termijn aan te bieden aan zwakke bevolkingsgroepen". MARC BRISACK. "We zijn actief in drie categorieën vastgoed. Een eerste is betaalbare huur. Onze portefeuille bestaat voor 80 procent uit betaalbare woningen die we verhuren aan sociale verhuurkantoren (svk's) en die bestemd zijn voor mensen met een laag inkomen. Een tweede categorie zijn gebouwen voor mensen met een beperking. De derde is sociale infrastructuur, bijvoorbeeld gebouwen die we verhuren voor de opvang van daklozen of vluchtelingen." BRISACK. "We willen voor zo veel mogelijk mensen die het moeilijk hebben een oplossing bieden. We zijn eigenaar van meer dan 1.200 appartementen. We hebben voorts plaats voor een 150-tal mensen met een beperking, 400 mensen die asiel zoeken en 150 daklozen. Alles samen bieden we onderdak aan bijna 4.000 mensen." BRISACK. "Eind 2022 was onze portefeuille 280 miljoen euro waard. We proberen elk jaar 50 miljoen euro te investeren. Vorig jaar was het iets meer. We investeren ook elk jaar significante bedragen in de verbetering van onze gebouwen." BRISACK. "Je kunt bij ons aandeelhouder worden. Onze bedoeling is niet tot elke prijs winst te maken, maar we beloven een redelijk dividend. Bij onze beursintroductie was in een brutodividend van 3,5 procent voorzien. Jammer genoeg is onze koers sindsdien wat gezakt, waardoor het beloofde dividend - waar we ons aan houden - nu goed is voor een brutorendement van 4,6 procent. Het is niet omdat onze koers daalt, dat ook ons dividend daalt. "Mensen denken soms dat onze verhuur aan mensen die het moeilijk hebben het risico inhoudt dat ze geen huur kunnen betalen, maar die begrijpen niet goed dat we een contract afsluiten met svk's en niet met de eindhuurder. Onze tegenpartij zijn de gewesten. We hebben geen leegstand, geen risico van onbetaalde huur. Een risico zou kunnen zijn dat de gewesten de svk's minder ondersteunen, maar de wachtlijsten zijn zo lang dat ik het me moeilijk kan voorstellen. Een belangrijke uitdaging worden de gestegen bouwkosten." BRISACK. "Eind vorig jaar hebben we een project ingehuldigd met 123 appartementen in Haren. We verhuren aan twee svk's, waaronder een organisatie die mensen met extra moeilijkheden helpt. Speciaal is ook dat een deel van de appartementen minimaal drie slaapkamers heeft. Dat is uitzonderlijk op de Brusselse markt en daar is grote nood aan."