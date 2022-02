In 2021 werden 273.454 nieuwe hypothecaire kredieten afgesloten in het Vlaamse Gewest. Dat is iets meer dan in 2020, met toen 257.765 nieuwe hypothecaire kredieten. Dat meldt Statistiek Vlaanderen vrijdag op zijn website.

In 2015 en 2016 werden nog respectievelijk 394.820 en 352.051 nieuwe hypothecaire kredieten afgesloten. Het aantal nieuwe kredieten lag in de daaropvolgende jaren lager. In 2019 was er een tijdelijke toename (329.834) van nieuwe kredieten.

In 2021 werd gemiddeld 145.688 euro per nieuw hypothecair krediet ontleend. Dat bedrag neemt gestaag toe sinds 2011 (toen gemiddeld 77.522 euro).

Bijna twee derde van de nieuwe hypothecaire kredieten in 2021 werden toegekend aan personen tussen 25 en 44 jaar. Vorig jaar was 38 procent van de nieuwe kredietnemers jonger dan 35 jaar.

De laagste aandelen nieuwe hypothecaire kredieten waren in Oost-Vlaanderen te vinden. In een aantal gemeenten in West-Vlaanderen en ten oosten van Antwerpen en Brussel werden de hoogste aandelen nieuwe hypothecaire kredieten per 100 inwoners opgetekend.

