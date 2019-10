Huurders kunnen voortaan hun huurwaarborg storten via Myminfin, het online platform van de FOD Financiën. Er is daarvoor de nieuwe, interactieve applicatie e-DEPO ontwikkeld, aldus de FOD Financiën vrijdag.

Wie een appartement of huis huurt, moet daarvoor een borgsom storten op een geblokkeerde rekening. De huurder krijgt die terug aan het einde van de huurovereenkomst, als hij al zijn verplichtingen is nagekomen. Doorgaans wordt hiervoor gebruikgemaakt van een rekening bij een bank, maar er bestaat ook al langer de mogelijkheid om de borgtocht bij de Deposito- en Consignatiekas, onderdeel van Financiën, onder te brengen.

Dankzij de nieuwe applicatie e-DEPO, via Myminfin, kan dat voortaan dus online, met meer gebruiksgemak. Identificatie daarvoor kan onder meer via de elektronische identiteitskaart en een kaartlezer. Volgens Financiën is de storting zo in slechts vijf minuten geregeld.

De Deposito- en Consignatiekas beheert ook andere waarborgen: voor overheidsopdrachten, de wet-Breyne, vervoersvergunningen en kansspelen, maar ook waarborgen gevraagd door een publieke instantie. Die gebeuren voortaan ook via e-DEPO.