De coronacrisis doet huurders en verhuurders voor het eerst samen aan de alarmbel trekken. Het Vlaams Huurdersplatform en de Verenigde Eigenaars vragen de Vlaamse regering om zowat 220.000 gezinnen in moeilijkheden een 'coronahuurtoelage' te geven, schrijven de Mediahuis-kranten woensdag.

De Verenigde Eigenaars en het Vlaams Huurdersplatform kloppen samen aan bij Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) met de vraag om een coronatoelage toe te kennen aan een groep kwetsbare huurders op de private huurmarkt. 'Eén derde van de private huurders hield voor de coronacrisis al te weinig over na het betalen van de huur om menswaardig te leven. Door het verlies aan inkomen komen zij nu nog meer in de problemen', zegt Joy Verstichele, coördinator van het Vlaams Huurdersplatform.

Concreet kijken beide organisaties naar de huurpremie van maximaal 250 euro per maand die de Vlaamse overheid nu al uitreikt aan gezinnen die minstens vier jaar op een wachtlijst staan voor een sociale woning. Zowat 27.000 gezinnen krijgen al zo'n premie, maar volgens het Steunpunt Wonen voldoen op de private huurmarkt bijna 250.000 huishoudens aan de voorwaarden om een sociale woning te huren. De huurders en verhuurders vragen nu ook minstens tijdelijk een toelage voor de 220.000 andere betrokken gezinnen.

Vlaams minister Diependaele riep verhuurders eerder al op om zich soepel en menselijk op te stellen tijdens de coronacrisis. Maar de positie van de huurder mag niet afhangen van de goodwill van de eigenaar, meent Verstichele. "De overheid had al lang haar verantwoordelijkheid moeten nemen, maar nu moet het meer dan ooit."

