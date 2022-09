De vastgoedprijzen zijn tijdens het eerste semester verder gestegen. De mediaanprijs voor een gesloten of halfopen bebouwing in Vlaanderen bedraagt nu 280.000 euro, zo blijkt maandag uit cijfers van het statistiekbureau Statbel. Voor een open bebouwing is dat 390.000 euro, voor een appartement 230.000 euro.

De prijsstijging van huizen in Vlaanderen lijkt wel iets te vertragen. De mediaanprijs van een gesloten of halfopen bebouwing in Vlaanderen lag tijdens het eerste semester 7,7 procent hoger dan een jaar eerder, waar dat het jaar voordien nog 9,7 procent was. Bij open bebouwing ging het van 7,4 naar 6,8 procent. De prijsstijging bij appartementen bleef wel stabiel, op 6 procent.

Op twee jaar tijd (dus vergeleken met het eerste semester van 2020) werd een huis in gesloten of halfopen bebouwing 43.000 euro duurder (mediaanprijs), een open bebouwing werd 50.000 euro duurder en een appartement 25.000 euro.

De duurste provincie in Vlaanderen is Vlaams-Brabant, met bijvoorbeeld een mediaanprijs van 335.000 euro voor een huis in gesloten of halfopen bebouwing. Limburg is de goedkoopste provincie (237.000 euro).

De duurste gemeente was tijdens de eerste jaarhelft de West-Vlaamse kustgemeente Knokke-Heist, met een mediaanprijs van 750.000 euro voor alle verkochte huizen (gesloten, halfopen en open bebouwing). Dan volgen Sint-Martens-Latem (741.500 euro) en Sint-Genesius-Rode (600.000 euro). De goedkoopste huizen in Vlaanderen waren te vinden in Menen (mediaanprijs 180.000 euro), gevolgd door Wervik (188.750 euro) en Ronse (190.000 euro).

België

De vastgoedprijzen in Vlaanderen zitten boven de Belgische mediaan. Over heel België bedroeg in het eerste semester de mediaanprijs voor een huis in gesloten of halfopen bebouwing 252.000 euro (+9,6 procent op een jaar tijd). Voor een huis in open bebouwing betaalde men 357.000 euro (+8,2 procent) en voor een appartement 226.000 euro (+5,1 procent).

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het duurste gewest, met mediaanprijzen van 486.000 euro (gesloten/half open), 1,15 miljoen euro (open bebouwing) en 250.000 euro (appartement). Wallonië is het goedkoopst. De mediaanprijzen gaan er van 170.000 euro voor een huis in gesloten of halfopen bebouwing, over 172.000 euro voor een appartement tot 285.000 euro voor een alleenstaand huis.

De goedkoopste huizen voor heel België waren in het eerste semester te vinden in Hastière, in de provincie Namen, met een mediaanprijs van 73.500 euro.

