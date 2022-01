Huis huren in Vlaanderen en Brussel was nooit eerder zo duur

De gemiddelde huurprijs voor een huis is op de Vlaamse en Brusselse huurmarkt in 2021 met 4,70 procent of 38 euro gestegen, tot 846 euro. Dat was nooit eerder zoveel, zo blijkt maandag uit een analyse van Dewaele Vastgoedgroep van zowat 12.000 verhuringen in Vlaanderen en Brussel.