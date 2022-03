Er zijn vorig jaar in België vergunningen uitgereikt voor de bouw van in totaal 57.813 woningen. Daarvan waren er 28.228 eengezinswoningen, het hoogste aantal sinds 1997. Ook het aantal vergunningen voor renovatie piekt. Dat blijkt dinsdag uit cijfers van het Belgische statistiekbureau Statbel. De sector verwijst naar de invloed van de coronacrisis.

Het totale aantal vergunde nieuw te bouwen wooneenheden (zowel eengezinswoningen als flats) lag vorig jaar 4,5 procent hoger dan in 2020. Maar er werden minder flats vergund (-2,3 procent tot 29.585), terwijl het aantal bouwvergunningen voor eengezinswoningen met ruim 13 procent steeg tot 28.228.

Ook in Vlaanderen lag vorig jaar het aantal vergunde eengezinswoningen (20.753) op het hoogste niveau sinds 1997. In totaal werden er in Vlaanderen vergunningen afgeleverd voor de bouw van 43.851 wooneenheden, 1 procent meer dan in 2020.

Ook het aantal renovaties van woningen waarvoor een vergunning nodig was, steeg in 2021 hard. Voor heel België werden er vergunningen afgeleverd voor de renovatie van 34.401 residentiële gebouwen, 17 procent meer dan in 2020. In Vlaanderen ging het om 21.793 renovatievergunningen (+15 procent), en dat is volgens de Vlaamse Confederatie Bouw (VDB) een record.

Coronacrisis

Vanuit de sector was er eerder al gewezen naar de impact van de coronacrisis, waardoor mensen hun huizen begonnen op te knappen. Schilderen of behangen kan meteen, maar voor grondigere renovaties is er een vergunning nodig. En er kan gemakkelijk een jaar liggen tussen de beslissing om te renoveren en het krijgen van de vergunning. Vandaar dat de stijging in de renovatievergunningen in 2021 in de cijfers zit.

Voor de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) toont de sterke stijging 'dat renovatie in Vlaanderen een zeker momentum krijgt', zegt ze in een reactie. 'De onlangs goedgekeurde bijkomende steunmaatregelen vanuit de Vlaamse regering (renovatieturbo) in het kader van de energiecrisis en de verplichting tot energetische renovatie na aankoop vanaf 2023 zullen de trend nog versnellen.'

De VCB wijst er wel op dat er nog een lange weg te gaan is. 'Willen we tegen 2050 elke woning energiezuinig maken, dan zou het aantal grondige renovaties per jaar moeten stijgen tot 75.000', klinkt het.

Ook de piek in eengezinswoningen heeft volgens de VCB te maken met de coronacrisis, omdat gezinnen daardoor 'meer belang zijn gaan hechten aan een eigen huis met tuin'.

