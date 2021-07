De inflatie is gestegen van 1,63 procent in juni naar 2,27 procent in juli. Dat meldt het Belgische statistiekbureau Statbel donderdag. De toename van de inflatie is voornamelijk te wijten aan hogere prijzen voor energie. Het Planbureau had een inflatie van 1,84 procent verwacht.

De belangrijkste prijsstijgingen werden in juli opgetekend voor elektriciteit, aardgas, motorbrandstoffen, hotelkamers, vliegtuigtickets, buitenlandse reizen en citytrips, binnenlandse pakketreizen, vakantiedorpen en campings, restaurants en cafés, brandverzekering, aardappelen en vis en zeevruchten. Huur en producten voor lichaamsverzorging hadden daarentegen een verlagend effect op de index.

Vooral de hogere energieprijzen doen de inflatie stijgen. Die werden gemiddeld 14,66 procent duurder, tegenover 10,80 procent in juni. Elektriciteit is nu 15,3 procent duurder dan een jaar geleden, aardgas is zelfs 38,8 procent duurder geworden. Motorbrandstoffen kosten 15,6 procent meer dan een jaar geleden, de prijs van huisbrandolie is dan weer met 15,9 procent gezakt. De inflatie zonder energieproducten stijgt in juli tot 1,13 procent.

Ook hotelkamers (+15,1 procent) en vliegtickets (+17,3 procent) werden deze maand aanzienlijk duurder, net als pakketreizen in België (+13,3 procent). Private huur werd dan weer 0,4 procent goedkoper, producten voor lichaamsverzorging kostten 1,4 procent minder.

De inflatie voor voeding (inclusief alcoholische dranken) bedraagt deze maand -0,88 procent, tegenover -1,21 procent vorige maand. De inflatie van diensten is gestegen van 1,51 naar 2,12 procent. De inflatie van huur blijft nagenoeg ongewijzigd: ze bedroeg 2,01 procent in juni en 2,00 procent in juli.

De spilindex werd zoals verwacht in juli niet overschreden. Het Planbureau verwacht pas een overschrijding in oktober.

