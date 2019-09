'Als de Vlaamse plannen concreet worden, krijgt enkel de 'beleggingshypotheek' nog een fiscale stimulans, de hypotheek voor het eigen huis niet meer.' Dat zegt Jef Wellens, fiscalist bij Wolters Kluwer.

De afschaffing van de woonbonus is een van de opvallendste punten in de startnota van Bart De Wever (N-VA). De meeste vastgoedspecialisten zien de woonbonus graag verdwijnen. Het idee wordt ook breed politiek gedragen. Het voordeel van de woonbonus komt, zo stelt men, niet de koper van een woning maar wel de verkoper ten goede, omdat het zich vertaalt in hogere vastgoedprijzen. Het is bovendien geen incentive voor het verwerven van een woning, maar eerder voor het hebben van een woning.

