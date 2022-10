Op 31 maart worden de premies voor een thuisbatterij stopgezet. Het wordt heel nipt om voor die datum nog een batterij geïnstalleerd en gekeurd te krijgen, zegt Bram Claeys van het Regulatory Assistance Project (RAP).

De Vlaamse regering heeft beslist om de subsidies voor thuisbatterijen versneld stop te zetten, meldt energieminister Zuhal Demir (N-VA). Installaties met een keuringsattest van na 31 maart 2023 komen niet meer in aanmerking.

Volgens Bram Claeys wordt het erg nipt om in vijf maanden tijd nog een batterij geïnstalleerd en gekeurd te krijgen. Hij vindt het evenwel geen slechte zaak dat de subsidiëring wordt stopgezet.

'Die batterijen zijn eigenlijk ontworpen om een uitval van het stroomnet op te vangen', zegt hij. 'Dat gebeurt bij ons erg weinig. Voor de meeste gezinnen zijn batterijen niet rendabel. Enkel voor mensen met heel veel zonnepanelen die hun zelfverbruik sterk opdrijven zijn ze soms interessant, maar de vraag is of we dat moeten ondersteunen.'

Lees ook: thuisbatterij is niet altijd rendabel

Claeys vindt dat het vrijgekomen budget best wordt geheroriënteerd naar isolatie en warmtepompen. 'Vooral bij warmtepompen is de subsidie nu te laag voor gezinnen met een laag inkomen', zegt hij.

Wie toch nog snel zonnepanelen of een thuisbatterij wil, contacteert volgens Claeys best kleine lokale installateurs. Die hebben in sommige gevallen nog voorraad.

