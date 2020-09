Meer dan de helft (54 procent) van de Belgische koppels met thuiswonendekinderen bezit twee of meer wagens. Dat blijkt uit onderzoek van Statbel. Daartegenover staat dat één op de drie alleenstaande ouders geen wagen bezit.

Statbel heeft voor het eerst het autobezit van de Belgische huishoudens in kaart gebracht op basis van administratieve bronnen. Het statistiekbureau koppelde daarvoor gegevens uit het bevolkingsbestand en het DIV met fiscale gegevens van de Belgische gezinnen. Uit de resultaten blijkt dat in 2019 54 procent van de koppels met thuiswonendekinderentwee of meer wagens bezit. Veertien procent van deze gezinnen bezit zelfs drie of meer wagens. Bij koppels zonder thuiswonendekinderen beschikt 29,7 procent over twee of meer auto's.

Opvallend is ook dat bijna één op de drie alleenstaande ouders (30 procent) geen wagen in zijn of haar bezit heeft. Ook bijna één op de twee alleenwonenden (49,9 procent) doet het zonder auto, terwijl slechts 11 procent van de koppels met of zonder kinderen het zonder wagen kan stellen.

Statbel heeft voor het eerst het autobezit van de Belgische huishoudens in kaart gebracht op basis van administratieve bronnen. Het statistiekbureau koppelde daarvoor gegevens uit het bevolkingsbestand en het DIV met fiscale gegevens van de Belgische gezinnen. Uit de resultaten blijkt dat in 2019 54 procent van de koppels met thuiswonendekinderentwee of meer wagens bezit. Veertien procent van deze gezinnen bezit zelfs drie of meer wagens. Bij koppels zonder thuiswonendekinderen beschikt 29,7 procent over twee of meer auto's. Opvallend is ook dat bijna één op de drie alleenstaande ouders (30 procent) geen wagen in zijn of haar bezit heeft. Ook bijna één op de twee alleenwonenden (49,9 procent) doet het zonder auto, terwijl slechts 11 procent van de koppels met of zonder kinderen het zonder wagen kan stellen.