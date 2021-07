De coronacrisis leidt ook op de Zuid-Franse vastgoedmarkt tot koopstress. "In amper zes maanden zijn we van een kopersmarkt naar een verkopersmarkt geëvolueerd."

De Franse vastgoedmarkt staat niet meteen bekend om zijn extreme dynamiek of grote volatiliteit. Maar net zoals in ons land heeft de coronacrisis er geleid tot een sterk toegenomen interesse voor vastgoed met (veel) buitenruimte. Volgens een studie van de Société d'aménagement foncier etablissement rural (Safer) is het aantal verkopen van woningen op het platteland in 2020 met 6,6 procent gestegen. De gemiddelde prijs klom met 6,4 procent. Ook in de kustregio's zitten de prijzen stevig in de lift. Op basis van data van Real Advisor heeft de krant Le Monde het over prijsstijgingen op jaarbasis van 5 tot 10 procent, met uitschieters tot 44 procent. Is er dan in populaire vakantieregio's zoals de Provence en de Côte d'Azur een stormloop op tweedeverblijfsvastgoed? "Een rush zou ik het niet noemen, maar 2021 wordt wel een exceptioneel goed jaar", antwoordt Jan Vermeijen, vastgoedmakelaar bij Wretman Estate. "Eind april haalden we al dezelfde omzet als in het hele jaar 2020. En dat was al bijna een recordjaar." Jan Vermeijen is vooral actief in het inlandse deel van het departement Var, meer specifiek in het kanton Fayence. "Die regio ligt goed in de markt", stelt hij. "Sinds de coronacrisis zijn de mensen vooral op zoek naar rust, groen en ruimte. En dat vind je nog volop in deze streek. We zien veel kopers uit de grote steden, en uit Monaco. De Monegasken hebben blijkbaar een heel lastige quarantaine doorgemaakt." Rudi Janssens, de eigenaar van Janssens Immobilier Knight Frank, beleeft ook uitzonderlijke tijden. "In maart 2020 is de markt brutaal stilgevallen door de coronacrisis. Maar ik ben enorm verrast door de kracht van het herstel dat we nu zien", zegt hij. "In de 23 jaar dat ik hier actief ben, heb ik dat nog nooit meegemaakt." Janssens is eigenaar van elf vastgoedkantoren in de driehoek Uzès-Mont Ventoux-Saint-Tropez. Hij is gespecialiseerd in het "betere tot luxevastgoed" in die regio. "Een tweede verblijf is altijd een luxeproduct", stelt Janssens. "De meeste kopers vertellen me dat een tweede verblijf hier altijd hun droom is geweest. Dat droom- en luxe-element maakt dat het een langzame markt is. Kandidaat-kopers nemen hun tijd. Maar sinds de coronacrisis is dat niet langer het geval. Een tweede verblijf is bij veel mensen opgeschoven van droom naar prioriteit." Rudi Janssens staaft dat met cijfers van zijn kantorennetwerk: "In de lente van 2020 kregen we 500 aanvragen per maand, nu al bijna 1100." Die aanvragen komen - niet zo verwonderlijk in tijden van reisbeperkingen - vooral van Fransen. "Normaal zien we ongeveer evenveel buitenlandse als Franse kopers", zegt Janssens. "Nu zijn ongeveer acht op de tien kopers Fransen. Maar de buitenlanders, de Belgen voorop, keren wel terug. We hebben voor het eerst ook enkele videoverkopen gedaan. Dat was vroeger ondenkbaar. Het is nog altijd uitzonderlijk, maar het illustreert wel de gretigheid aan de koperszijde." De statistieken van Real Advisor leren dat de prijzen sterk verschillen van streek tot streek. Langs de Zuid-Franse kustlijn is 5500 euro per vierkante meter een courante mediaanprijs voor woningen, maar in Saint-Jean-Cap-Ferrat is dat 22.965 euro per vierkante meter. Meer in het binnenland is het woningvastgoed opmerkelijk zachter geprijsd: tussen 2000 en 6000 euro per vierkante meter. "Maar vierkantemeterprijzen zeggen hier niet zoveel", zegt Janssens. "Op onze markt speelt de gevoelswaarde ook een belangrijke rol. De betere markt in het binnenland, de Provence Campagne, situeert zich tussen 1 à 2 miljoen euro. Boven de 2 miljoen spreken wij daar over de luxemarkt. Dat zijn dan betere villa's en boerderijen op grote domeinen. Als je naar de kust trekt, zit je al snel aan prijzen tussen 1,5 tot 3 miljoen euro voor het betere vastgoed. En voor het luxevastgoed aan de kust hanteren wij een prijsvork van 3 tot 7 miljoen euro." In de portefeuille van Jan Vermeijen schommelen de prijzen voor het gros van de panden rond 800.000 euro. Wat mag je voor die prijs verwachten? "Een mooie villa, goed in orde, met drie tot vier slaapkamers, een ruime tuin van ongeveer 3000 vierkante meter en een zwembad. En met een beetje geluk ook een mooi uitzicht." Stijgen de prijzen nog? "Voorlopig blijft dat beperkt", antwoordt Jan Vermeijen. "Er stond veel te koop. Maar als het herstel blijft doorzetten, sluit ik prijsstijgingen niet uit." Rudi Janssens ziet dan weer toenames die in lijn liggen met de data van Real Advisor. "De prijzen zijn zeker à la hausse", zegt hij. "Uit onze eigen prijsstatistieken blijkt dat de vraagprijs gemiddeld 10 procent hoger ligt dan vorig jaar. De onderhandelingsmarge is ook weggesmolten. In normale omstandigheden kunnen kopers 5 à 10 procent afdingen op de prijs, nu nog 0 tot 5 procent." Het zijn dus geen normale marktomstandigheden. Tegenover de toegenomen vraag staat een krap aanbod. Janssens: "De eigenaars van een tweede verblijf stellen een geplande verkoop uit. Ze hebben tijdens de coronacrisis kunnen genieten van hun tweede verblijf. Waarom zouden ze het nu verkopen?" In de lente van 2020 had Janssens 650 panden te koop, vandaag nog 365. "Het is heel simpel", zegt hij. "We zijn in amper zes maanden van een kopersmarkt naar een verkopersmarkt geëvolueerd." Kunnen kandidaat-kopers dan beter de kat uit de boom kijken? Janssens verwacht dat de lokale vastgoedmarkt ook de komende jaren sterk zal presteren. "Ik zie maar twee mogelijke gevaren", zegt hij. "Eén: de politieke context kan veranderen. In april 2022 zijn er presidentsverkiezingen. Een overwinning van de extremen kan wegen op de vastgoedactiviteit. De recente regionale verkiezingen zijn op dat gebied hoopgevend, als ik dat mag stellen. Twee: als de coronacrisis alsnog zware economische repercussies heeft, zullen we dat ook op de vastgoedmarkt voelen." "Of het een geschikt moment is om te kopen, hangt af van veel factoren, ook persoonlijke", reageert Vermeijen. "Op een echte prijsdaling hoef je niet te rekenen. Maar ik verwacht wel dat er tegen het einde van het jaar opnieuw iets meer aanbod zal zijn. Als koper heb je dan toch wat meer keuze."