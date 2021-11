De gemiddelde aardgas- en stroomfactuur voor een modaal gezin is in november opnieuw gestegen. Dat blijkt uit cijfers van de federale energieregulator Creg.

Uit cijfers van de Creg blijkt dat de gemiddelde commerciële aardgasprijs in november stijgt naar 2.830 euro, tegenover 2.488 euro in oktober. Voor Vlaamse gezinnen gaat het om een gemiddelde prijs van 2.708 euro, voor Waalse gezinnen gaat de gemiddelde prijs zelfs richting 3.000 euro.

De cijfers van de regulator slaan op gezinnen met variabele contracten, terwijl twee derde van de gezinnen vaste contracten heeft.

Ook voor elektriciteit stijgt de gemiddelde prijs: van 1.248,2 euro in oktober naar 1.321,98 euro in november. Voor Vlaanderen gaat het om 1.319 euro.

Voor alle duidelijkheid: niet alle gezinnen betalen zo'n hoge jaarfactuur. De cijfers van de regulator slaan op gezinnen met variabele contracten, terwijl twee derde van de gezinnen vaste contracten heeft. En de cijfers die de Creg heeft verzameld zijn de gemiddelde commerciële prijzen voor november, uitgezet op jaarbasis. Die cijfers veranderen maandelijks.

Eerder had consumentenorganisatie Test Aankoop al gewaarschuwd voor 'schrikwekkende' tarieven voor elektriciteit en aardgas in november. De verbruikersorganisatie vreest dat veel mensen hun factuur niet meer zullen kunnen betalen.

