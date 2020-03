Mensen met een budgetmeter moeten zich geen zorgen maken over de mogelijkheden om hun budgetmeter op te laden. Dat bevestigen minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) en minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld).

Wie een budgetmeter heeft, betaalt op voorhand voor de energie die hij gebruikt. Het systeem is ontwikkeld voor mensen die door hun energieleverancier geschrapt zijn en ook de facturen van de netbeheerder niet kunnen betalen. Bedoeling van een budgetmeter is dat mensen perfect weten hoeveel ze verbruiken en betalen. Het gaat vaak om mensen met een leefloon of andere mensen met betalingsproblemen.

Meer en meer fysieke budgetmeters worden vervangen door digitale meters waarbij men online kan opladen. Maar bij de klassieke budgetmeters kunnen mensen enkel opladen via fysieke oplaadpunten. Door de uitbraak van het coronavirus was er ongerustheid ontstaan over de toegankelijkheid van die fysieke oplaadpunten. Die bevinden zich soms in bibliotheken, woonzorgcentra of dienstencentra.

Maar zowel de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten als de Vlaamse ministers Somers en Demir zeggen dat er geen reden is tot ongerustheid. 'Het klopt dat sommige plaatsen terecht gesloten werden om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, maar de essentiële dienstverlening van het OCMW en het Sociaal Huis blijft gegarandeerd. Mensen kunnen dus zonder probleem een afspraak maken om hun kaart op te laden als ze hierbij hulp nodig hebben', aldus minister Somers.

Van alle 383 oplaadpunten, zijn er ook maar een twintigtal tijdelijk niet beschikbaar, vult de VVSG aan. En als mensen zich fysiek niet naar het oplaadpunt kunnen verplaatsen omwille van het virus, wordt naar een 'oplossing op maat' gezocht, klinkt het. Minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) bevestigt: 'Meer dan 41.000 gezinnen in Vlaanderen hebben een budgetmeter. Het spreekt voor zich dat het opladen daarvan een essentiële dienst is, die ook in deze noodsituatie bereikbaar zal blijven bij de lokale besturen. Dat is een kwestie van gezond verstand.'

