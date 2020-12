Dit jaar zijn al bijna 91.500 nieuwe fotovoltaïsche (PV) installaties aangemeld bij Fluvius, goed voor een vermogen van 402 megawatt. Dat meldt de distributienetbeheerder woensdag. Het gaat om "het hoogste cijfer in jaren". In totaal telt Vlaanderen nu meer dan 520.000 PV-installaties. Dat komt neer op een totaal geïnstalleerd vermogen van 3.537 megawatt.

Het gaat om voorlopige cijfers met registraties tot 8 december. Definitieve cijfers zijn pas in het voorjaar van 2021 beschikbaar, omdat wie zonnepanelen plaatst, een maand de tijd heeft om ze aan te melden. Tegenover heel 2019, toen net geen 63.700 nieuwe PV-installaties werden aangemeld, gaat het al om een stijging met 43 procent. Toen kwamen er al ruim een vijfde meer zonnepaneleninstallaties bij in vergelijking met 2018 (52.000). De rush op zonnepanelen is het gevolg van het wegvallen van de terugdraaiende teller voor eigenaars van nieuwe installaties na 31 december. Als zonnepanelen meer energie produceren dan de eigenaar verbruikt, draait de teller daarbij terug.

Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) benadrukt echter dat zonnepanelen ook volgend jaar 'een goed rederende investering' blijven. De Vlaamse regering voorziet in een nieuwe premie die in 2021 1.500 euro bedraagt en die over vier jaar stelselmatig uitdooft. 'Die premie in combinatie met de dalende kostprijs voor PV-installaties houden de terugverdientijd interessant', zegt Demir.

