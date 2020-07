Het aantal vastgoedtransacties voor appartementen aan de kust was vanwege de inperkingsmaatregelen tijdens de maanden maart, april en mei sterk gedaald.

Als gevolg van de coronalockdown daalde het aantal verkochte appartementen in maart met 7,7 procent tegenover een jaar eerder. In april werd er 25,7 procent minder verkocht en in mei was dat zelfs een daling van 37,4 procent. Juni was echter een keerpunt met een stijging van 17,6 procent in de verkoop van kustappartementen en de trend zet zich voorlopig door in de maand juli, zegt notaris Bart van Opstal, woordvoerder van Notaris.be. 'In de eerste 16 werkdagen van de maand steeg het aantal transacties met 23,8 procent in vergelijking met dezelfde periode in 2019.'

In juni zat ook de prijs van de appartementen aan de kust opnieuw in de lift. Het gemiddelde bedroeg vorige maand 285.954 euro, een stijging van 3,5 procent tegenover het niveau van 2019. Vanwege de coronacrisis was de prijs in de loop van de maanden maart, april en mei gezakt naar een gemiddelde van 282.572 euro, terwijl dat in februari nog 289.477 euro was.

