De aanvragen voor een woonlening of hypothecair krediet piekten in de eerste drie maanden van dit jaar, zo blijkt uit het jongste overzicht van sectorfederatie Febelfin.

Er werden in het eerste kwartaal van dit jaar bijna 118.000 kredietaanvragen gedaan, 46 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Samen opgeteld dikten de aanvragen aan tot een bedrag van 20 miljard euro, een toename met bijna 60 procent. Het gaat volgens Febelfin om een absoluut record voor het eerste kwartaal. Bij die cijfers werden herfinancieringen buiten beschouwing gelaten.

Kredietmarkt 'volledig hersteld'

Eerder bleek al dat de woonmarkt niet heeft geleden onder de coronacrisis, integendeel. Na de eerste lockdown in de lente van vorig jaar was er erg veel activiteit, zo bleek eerder al uit de Notarisbarometer. En ook de prijzen gaan door het dak. Veel Belgen lijken door het vele thuiswerk te kiezen voor een ruimere woonst, of beleggen hun geld in investeringsvastgoed of een tweede verblijf. Ze profiteren hierbij van aanhoudend lage rentevoeten. Deze groei is ook zichtbaar op de kredietmarkt, die volgens Febelfin 'volledig is hersteld'.

In het eerste kwartaal werden er uiteindelijk 65.000 hypothecaire kredietovereenkomsten afgesloten voor een totaalbedrag van ongeveer 9,5 miljard euro (exclusief herfinancieringen), zegt Febelfin. Het gaat om een stijging met 35 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar (+51 procent in bedrag). Dat was toen wel een relatief zwak kwartaal, want in Vlaanderen was de woonbonus net afgeschaft en veel kopers hadden daarop geanticipeerd. Daarenbovenop brak in maart 2020 de coronacrisis los. Maar ook tegenover het eerste kwartaal van 2019 was er nog een groei met bijna 5 procent.

Het gemiddelde bedrag van een bouwkrediet doorbrak in het eerste kwartaal voor het eerst de grens van 200.000 euro. Tegenover twee jaar geleden kwam er 36.000 euro bij. En ook de kredieten voor aankoop en verbouwing schommelen nu rond 200.000 euro gemiddeld. Voor enkel de aankoop van een woning bedraagt het gemiddelde leenbedrag 181.000 euro.

