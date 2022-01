De prijs van aardgas blijft zakken, na de recordprijzen van de voorbije maanden. Stijgende voorraden en milder weer doen de vrees voor tekorten deze winter afnemen.

De prijs voor een megawattuur gas (MWh) op de Nederlandse termijnmarkt - richtinggevend voor de gasprijs in Europa - zakte maandag met meer dan 6 procent tot 66 euro.

In december piekte de gasprijs nog tot meer dan 180 euro/MWh, uit schrik voor tekorten op de gasmarkt. Maar meer LNG-gas (vloeibaar gemaakt aardgas) dat met schepen richting Europa wordt getransporteerd en milde temperaturen voor de tijd van het jaar zorgen voor wat meer vertrouwen op de gasmarkt. Dat neemt niet weg dat gas nog steeds drie keer zo duur is in vergelijking met een jaar geleden.

