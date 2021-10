Nu de energieprijzen naar ongekende hoogtes stijgen, wordt het belang van een goed geïsoleerde woning pas echt duidelijk. De Vlaamse EPC-labelpremie geeft eigenaars een financieel duwtje in de rug.

De EPC-labelpremie wil burgers aanmoedigen hun woning energiezuiniger te maken. Ze werd initieel ingevoerd voor nieuwe woningeigenaars, maar sinds 1 januari 2021 werd de doelgroep uitgebreid tot alle - dus ook bestaande - bezitters. Met die tegemoetkoming wil Vlaanderen zijn woningkwaliteit opkrikken. Tegen uiterlijk 2050 moeten bestaande woningen in het gewest een gelijkwaardig of vergelijkbaar energieprestatieniveau hebben als nieuwbouwwoningen. Dat werd zo vastgelegd in de Vlaamse klimaatstrategie.

Enkel woningen met een ondermaatse energieprestatie komen in aanmerking voor de EPC-labelpremie. Meer bepaald: huizen met een EPC-label E of F en appartementen of andere wooneenheden met D, E of F. Indien u erin slaagt om de energieprestatie te verbeteren binnen een periode van vijf jaar, komt u in aanmerking voor een bedrag tussen 2.500 tot 5.000 euro:Beschermde afnemers met een sociaal tarief genieten een premieverhoging van 20 procent, waardoor ze recht hebben op een bedrag tussen 3.000 en 6.000 euro.De initiële energieprestatie van uw woning toont u aan met een energieprestatiecertificaat (EPC). Dat mag niet ouder zijn dan van 2019 en moet opgemaakt zijn door een energiedeskundige type A. Na de werken hebt u opnieuw een EPC nodig dat de nieuwe energiescore aantoont.Zodra u het eerste EPC in handen hebt, moet u de aanvraag online indienen op de website van de netbeheerder Fluvius. Inloggen kan daar met uw eID of via Itsme. Vervolgens dient u een persoonlijk account aan te maken en enkele vragen te beantwoorden. Via een klik op 'Activatie EPC-labelpremie' gebeurt de opstart van uw dossier. Wanneer u na de uitgevoerde werken een nieuw EPC hebt laten opmaken, hebt u twaalf maanden om de eigenlijke premie aan te vragen. Dat gebeurt via de knop 'Uitbetaling EPC-labelpremie' op dezelfde Fluvius-website.Goed om weten is dat de premie in schijven kan worden verkregen. Stel, u renoveert uw woning binnen de vijf jaar en komt daardoor in aanmerking voor een EPC-premie voor label C. Wanneer u echter daarna - maar binnen diezelfde periode van vijf jaar - nieuwe werken uitvoert die leiden tot een A- of B-label, hebt u recht op een bijkomend bedrag. Meer bepaald: het verschil tussen de premie voor het nieuw behaalde label en de reeds verkregen labelpremie.Houd er wel rekening mee dat u voor elk energieprestatiecertificaat tussen 100 en 200 euro (afhankelijk van de grootte van uw woning) moet neertellen.De EPC-labelpremie is niet cumuleerbaar met de Totaalrenovatiebonus van Fluvius. Die voorziet in een bedrag tot 4.750 euro voor minstens drie energiebesparende maatregelen. U mag de EPC-labelpremie wél combineren met de afzonderlijke isolatiepremies voor verschillende maatregelen. Meer nog: Fluvius verdubbelt de bedragen voor isolerende beglazing van 8 naar 16 euro per vierkante meter, en voor muurisolatie langs de buitenkant van 15 naar 30 euro. De premie voor de isolatie van buitenmuren in de spouw (5 euro per vierkante meter) en voor de isolatie van buitenmuren aan de binnenkant (15 euro per vierkante meter) blijven ongewijzigd.Vergeet bovendien niet dat nieuwe eigenaars sinds 1 januari 2021 tot 60.000 euro renteloos kunnen lenen voor een grondige renovatie van hun woning. Ook daarvoor geldt het energieprestatiecertificaat als bewijs.