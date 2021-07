Omdat elektriciteit en aardgas op dit moment duur zijn, raadt de federale energieregulator CREG gezinnen aan om voorlopig geen nieuwe energiecontracten met een vast tarief af te sluiten. Ondanks de hoge prijzen blijft het besparingspotentieel voor sommige huishoudens nog groot, tot wel 700 euro per jaar.

De prijzen van zowel elektriciteit als gas piekten deze maand. Wie een nieuw energiecontract wil afsluiten, blijft volgens de CREG dus best even weg van vaste tarieven. 'De consument betaalt immers het hoge prijsniveau gedurende de hele looptijd van het contract. Producten met variabele of geïndexeerde energieprijzen daarentegen zullen automatisch genieten van eventuele toekomstige prijsdalingen', benadrukt de regulator.

Daarnaast kan het interessant zijn om huidige contracten, die bijvoorbeeld in 2020 werden afgesloten toen de prijzen nog laag waren, te behouden. De CREG raadt aan om prijsvergelijkingssites te raadplegen om te kijken of het wisselen van leverancier al dan niet voordelig is.

Want ook nu, ondanks de stijgende prijzen, kan een groot aantal gezinnen nog fors besparen op de energiefactuur. Volgens de CREG kan het wijzigen van het aardgascontract een besparing van tot ruim 500 euro per jaar opleveren en het veranderen van elektriciteitscontract tot meer dan 200 euro per jaar.

