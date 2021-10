De federale energieregulator Creg waarschuwt dat gezinnen met een variabel energiecontract moeten rekening houden met een jaarfactuur die minstens 700 euro hoger dreigt uit te vallen. Tegelijk waarschuwt de waakhond ook voor problemen bij de kleine leveranciers.

De waakhond schetst in een nieuw rapport een grimmig beeld van de situatie op de energiemarkt. De historisch hoge prijzen hebben een grote impact op de gezinnen met een variabel contract of gezinnen waarvan het contract afloopt.

Concreet dreigt voor een gezin met een gemiddeld stroomverbruik en een variabel contract (35 procent van de gezinnen) de jaarfactuur gemeten tussen april dit jaar en maart volgend jaar 116 euro hoger uit te vallen dan in (het normale jaar) 2019.

Voor aardgas zijn de cijfers echt bloedrood: een gemiddeld gezin met een variabel contract (45 procent van de gezinnen) dreigt voor dezelfde periode 598 euro meer te betalen. Of voor stroom en gas samen een meerkost van 714 euro.

Opgelet: de Creg becijferde de meerkost op basis van de energietarieven van september. Sindsdien zijn de prijzen enkel maar gestegen. De meerkost van de gezinnen dreigt dus nog hoger uit te vallen.

Niet alleen de consument is getroffen. Kleinere leveranciers zouden in economische problemen gebracht kunnen worden, waarschuwt de waakhond. Er is een stijgend risico op onbetaalde facturen door de klanten én leveranciers moeten voor de vaste contracten die ze aanbieden energie aan zeer hoge prijzen kopen, terwijl ze riskeren dat de klanten die contracten later bij dalende prijzen opzeggen. 'De huidige marktsituatie kan een verhoogd risico tot in gebreke blijven van de leveranciers met zich meebrengen, zelfs nog meer voor de kleinste leveranciers', waarschuwt de Creg.

Minder verbruiken

Het belangrijkste wapen van de gezinnen in de strijd tegen de hoge energiefactuur blijft prijzen vergelijken en minder verbruiken. 'Een niet verbruikte kWh dient niet betaald te worden: tracht indien mogelijk het verbruik te verminderen', klinkt het advies van de regulator.

Wat kan de regering doen tegen de hoge prijzen? Vooral het sociaal tarief verlengen, raadt de Creg aan. Zo kunnen 900.000 kwetsbare gezinnen beschermd worden tegen een uit de pan swingende factuur. Dankzij het sociaal tarief betaalden die gezinnen hun stroom in augustus 27 procent goedkoper dan gemiddeld, voor aardgas zelfs 64 procent.

De Creg boog zich ook over de kerncentrales. Kunnen de uitbaters profiteren van de stijging van de energieprijzen? Dat heeft immers gevolgen voor de vergoedingen en repartitiebijdragen die ze moeten betalen aan de Belgische staat.

Wat de centrales betreft waarvan de levensduur niet werd verlengd (Doel 3 en 4, Tihange 2 en 3) is de Creg duidelijk: de bijdrage en vergoedingen zullen stijgen. Met hoeveel wordt nog berekend. Voor de andere andere centrales, waarvan de levensduur werd verlengd (Doel 1 en 2 en Tihange 1) is het, gezien de negatieve marges en investeringen uit het verleden, voor de Creg 'moeilijk om een nieuwe taks te overwegen'.

De waakhond schetst in een nieuw rapport een grimmig beeld van de situatie op de energiemarkt. De historisch hoge prijzen hebben een grote impact op de gezinnen met een variabel contract of gezinnen waarvan het contract afloopt. Concreet dreigt voor een gezin met een gemiddeld stroomverbruik en een variabel contract (35 procent van de gezinnen) de jaarfactuur gemeten tussen april dit jaar en maart volgend jaar 116 euro hoger uit te vallen dan in (het normale jaar) 2019. Voor aardgas zijn de cijfers echt bloedrood: een gemiddeld gezin met een variabel contract (45 procent van de gezinnen) dreigt voor dezelfde periode 598 euro meer te betalen. Of voor stroom en gas samen een meerkost van 714 euro. Opgelet: de Creg becijferde de meerkost op basis van de energietarieven van september. Sindsdien zijn de prijzen enkel maar gestegen. De meerkost van de gezinnen dreigt dus nog hoger uit te vallen. Niet alleen de consument is getroffen. Kleinere leveranciers zouden in economische problemen gebracht kunnen worden, waarschuwt de waakhond. Er is een stijgend risico op onbetaalde facturen door de klanten én leveranciers moeten voor de vaste contracten die ze aanbieden energie aan zeer hoge prijzen kopen, terwijl ze riskeren dat de klanten die contracten later bij dalende prijzen opzeggen. 'De huidige marktsituatie kan een verhoogd risico tot in gebreke blijven van de leveranciers met zich meebrengen, zelfs nog meer voor de kleinste leveranciers', waarschuwt de Creg.Het belangrijkste wapen van de gezinnen in de strijd tegen de hoge energiefactuur blijft prijzen vergelijken en minder verbruiken. 'Een niet verbruikte kWh dient niet betaald te worden: tracht indien mogelijk het verbruik te verminderen', klinkt het advies van de regulator. Wat kan de regering doen tegen de hoge prijzen? Vooral het sociaal tarief verlengen, raadt de Creg aan. Zo kunnen 900.000 kwetsbare gezinnen beschermd worden tegen een uit de pan swingende factuur. Dankzij het sociaal tarief betaalden die gezinnen hun stroom in augustus 27 procent goedkoper dan gemiddeld, voor aardgas zelfs 64 procent. De Creg boog zich ook over de kerncentrales. Kunnen de uitbaters profiteren van de stijging van de energieprijzen? Dat heeft immers gevolgen voor de vergoedingen en repartitiebijdragen die ze moeten betalen aan de Belgische staat. Wat de centrales betreft waarvan de levensduur niet werd verlengd (Doel 3 en 4, Tihange 2 en 3) is de Creg duidelijk: de bijdrage en vergoedingen zullen stijgen. Met hoeveel wordt nog berekend. Voor de andere andere centrales, waarvan de levensduur werd verlengd (Doel 1 en 2 en Tihange 1) is het, gezien de negatieve marges en investeringen uit het verleden, voor de Creg 'moeilijk om een nieuwe taks te overwegen'.