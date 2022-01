Een btw-verlaging voor elektriciteit of gas doorvoeren op 1 februari is 'technisch en praktisch' onmogelijk. Daar waarschuwen de energieleveranciers voor. Ze vragen tijd tot 1 april om regeringsmaatregelen te kunnen uitvoeren.

De regering werkt aan maatregelen om de historisch hoge energiefactuur van de gezinnen te temperen. Mogelijk komt de regering daarover nog woensdagavond samen. Eén van de pistes die op tafel ligt is een verlaging van de btw. Dergelijke maatregelen vergen echter tijd, zo waarschuwt de federatie van Belgische elektriciteits- en gasbedrijven Febeg. Dat invoeren op 1 februari is onmogelijk. De maatregel toch doorduwen op 1 februari zou leiden tot chaos, klinkt het.

Concreet vraagt Febeg tijd tot 1 april om een mogelijke btw-verlaging of andere maatregelen door te voeren. 'We vragen de regering om, wat ook de beslissing is, een doordachte keuze te maken qua maatregel met sluitende juridische criteria, en de leveranciers tot 1 april te geven om die te kunnen implementeren', aldus Febeg-topman Marc Van den Bosch. De aanpassingstermijn tot 1 april is nodig om eventuele maatregelen technisch en kwaliteitsvol te realiseren en een correcte klantenservice te kunnen waarborgen, klinkt het bij de spreekbuis van de energiebedrijven.

