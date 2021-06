Energieleverancier Mega heeft donderdag het consumentenakkoord ondertekend in aanwezigheid van Energieminister Tinne Van der Straeten (Groen), vicepremier en minister van Economie en Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) en staatssecretaris voor Consumentenbescherming Eva De Bleeker (Open Vld).

Uit een onderzoek van de Economische Inspectie bleek in april dat Mega sinds 2014 de klant misleid heeft, onder het mom van lage prijzen. Het bedrijf heeft al stappen ondernomen om de situatie recht te zetten. Met de ondertekening van het consumentenakkoord wordt nu een volgende en belangrijke volgende stap gezet naar een meer transparante markt, klinkt het.

Het consumentenakkoord beschermt klanten tegen eventuele onrechtmatige praktijken of misleidende informatie in hun relatie met de energieleverancier. Het verplicht energieleveranciers ook om onder meer hun klanten minstens één maal per jaar te wijzen op het goedkoopste tarief in hun portefeuille. 'De energiemarkt verandert snel. De transparantie in de sector is de afgelopen jaren verbeterd maar het werk is nog niet af. Om die reden werkt de regering samen met de sector aan een nieuw consumentenakkoord die nog dit jaar het licht zal zien', zegt minister Van der Straeten.

Dat Mega het consumentenakkoord ondertekent, noemt Van der Straeten 'een duidelijk en krachtig signaal'. 'Hierdoor zal het voor klanten makkelijker worden om prijzen te vergelijken en zullen duizenden klanten minder betalen.' Met de ondertekening van het consumentenakkoord ontstaat volgens staatssecretaris De Bleeker 'een gelijk speelveld en heeft de consument meer duidelijkheid en transparantie om een keuze te maken voor een energieleverancier die bij hem past'. 'Meer eerlijke concurrentie leidt ook tot eerlijkere prijzen en praktijken, en dus ook tot een betere bescherming van alle consumenten', aldus De Bleeker.

Voor vicepremier Dermagne is het belangrijk dat de overheid de markt goed reguleert en de consument beschermt. 'Er werden de afgelopen maanden belangrijke stappen vooruit gezet. De bescherming van de energieconsument wordt verbeterd, dankzij onder meer een wetsvoorstel dat 'slapende contracten' verbiedt, het corona charter waartoe de energieleveranciers zich engageerden, de ondertekening van het huidige consumentenakkoord én een nieuw consumentenakkoord dat in de stijgers staat.'

