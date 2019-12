Energiefactuur: distributienettarieven volgend jaar overal in Vlaanderen lager

De distributienettarieven voor elektriciteit en aardgas in Vlaanderen gaan in 2020 opnieuw omlaag. Tussen de verschillende intercommunales zijn er evenwel grote verschillen. Heel wat West-Vlamingen zien hun factuur meer dan 100 euro dalen, terwijl in het Hageland de daling beperkt is tot 14 euro, zo blijkt uit cijfers van de Vlaamse energieregulator Vreg.

Een gezin met tweevoudige meter en een gemiddeld verbruik zal in 2020 gemiddeld 382 euro aan distributienettarieven voor elektriciteit betalen, of 31 euro minder dan dit jaar. De besparing voor aardgas bedraagt gemiddeld 10 euro. Samen dus een totale besparing van 41 euro. De distributienettarieven dalen overal in Vlaanderen, maar er zijn wel grote verschillen afhankelijk van de woonplaats. Zo bedraagt de totale gemiddelde daling van de tarieven in de intercommunale Fluvius West 101 euro op jaarbasis. Onder Fluvius West vallen heel wat gemeenten en steden uit het midden van West-Vlaanderen, gaande van de regio's rond Diksmuide en Torhout tot Harelbeke. Het kleinste voordeel is dan weer voor de intercommunale PBE. Dat is de streek van het Hageland. Daar zakken de distributienettarieven maar met 14 euro.