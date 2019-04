Energiecoalitie pleit voor snelle stop op stookolieketels in woningen

Als we de klimaatdoelstellingen willen halen, moeten gezinnen in Vlaanderen snel aangemoedigd worden om over te stappen van stookolie of aardgas naar groenere verwarming, zoals warmtepompen of zonneboilers. Dat zegt een coalitie van energieleveranciers, fabrikanten, installateurs, milieuorganisaties en experten, bijeengebracht op initiatief van Bond Beter Leefmilieu en de Organisatie Duurzame Energie.