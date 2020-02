Uw woning goed isoleren kan uw energierekening gevoelig verlichten, en dat hoeft niet ingewikkeld of duur te zijn. Met deze eenvoudige ingrepen spaart u tot 200 euro per jaar uit.

Tegen 2050 moeten alle bestaande huizen en appartementen in Vlaanderen even energiezuinig zijn als een nieuwbouwwoning die vandaag wordt gebouwd. Dat is de doelstelling van het Renovatiepact. Via de website Mijnbenovatie.be geeft de Vlaamse overheid tips om uw woning energie-efficiënt te maken, inclusief een schatting van de bijbehorende investeringen en een overzicht van de premies waar u recht op hebt. Maar in afwachting van zo'n grondige renovatie kunt u alvast onderstaande isolatieklusjes overwegen.Jaarlijkse besparing: tot 8 kWh of 48 euroIn oudere woningen verdwijnt soms wel tot 10 procent van de warmte via kieren en spleten. Gelukkig kunt u die op een vrij eenvoudige manier afdichten. "Kleinere kieren, bijvoorbeeld tussen een vaste deur- of vensterlijst en de muur, vul je makkelijk op met silicone", adviseert het bouwplatform Dobbit. "Grotere spleten, bijvoorbeeld tussen een raam- of deurkozijn en de muur, dicht je het best af met PU-schuim (polyurethaan, nvdr). Met die snelle ingrepen kan je jaarlijks gemiddeld tot 48 euro aan energiekosten besparen."Jaarlijkse besparing: tot 0,6 kWh of 3,5 euroKieren zijn ook terug te vinden aan de bewegende delen van deuren en ramen. Daar komen tochtstrips goed van pas. "Die sluiten de tussenruimtes zorgvuldig af, maar zorgen ervoor dat je het raam of de deur nog altijd kan openen of sluiten", zegt Evert Govaerts van Dobbit. "Er bestaan verschillende profielen, afhankelijk van de kier die je moet dichten. De meeste strips zijn zelfklevend. Je plaatst ze gewoon tegen de slaglat van de deur of tegen het kozijn van het raam. Vergeet niet om die eerst te ontvetten met bijvoorbeeld ammoniak."Jaarlijkse besparing: tot 3,6 kWh of 21 euroTochtborstels plaatst u aan de onderkant van uw deuren. Ze bestaan uit haartjes of rubber, en zijn geschikt voor gladde oppervlakken. Maar ook voor vast tapijt bestaan er aangepaste borstels. Informeer zeker ook naar aangepaste dorpelprofielen. De installatie vergt weinig handigheid: u zaagt de borstel op maat, waarna u hem tegen de zijkant of aan de onderkant van de deur kleeft of vastschroeft. Denk er ook aan om uw brievenbusgleuf te vervangen door een model met een tochtafsluiter.Jaarlijkse besparing: tot 3,6 kWh of 21 euroEen rolluikkast kan een belangrijke koudebrug in huis zijn. Dat heeft niet alleen te maken met het gebrek aan isolatie, maar ook met tocht. Is de kast voldoende groot, dan kunt u de ruimte langs de binnenkant isoleren. Maar vaak is die te beperkt. In dat geval kunt u overwegen om de rolluikkast te vergroten. In deze video leert u hoe dat moet, met behulp van mdf-platen, houtlijm, isolatieplaten, PU-schuim en luchtdichte tape. Deze klus vergt weliswaar wat meer durf en handigheid dan de andere.Jaarlijkse besparing: tot 3,6 kWh of 21 euroRadiatorfolie reflecteert de warmte achter een radiator naar voren, zodat die niet in de muur verdwijnt. "Zo'n laagje is vooral nuttig voor buitenmuren, of wanneer de achterliggende ruimte niet verwarmd is", weet Pascal Vandenberghe van Dobbit. "In principe hoef je de radiator niet te demonteren om de folie aan te brengen. Het kan meestal makkelijk met behulp van dubbelzijdige plakband: bovenaan op de muur en onderaan op de folie. Laat de rol voorzichtig naar beneden zakken, trek hem strak, kleef de strook vast en snij die, indien nodig, bij met een mes."Jaarlijkse besparing: tot 0,3 kWh of 2 euro per lopende meterWaterleidingen isoleren is heel doeltreffend in niet-verwarmde ruimtes, zoals uw garage of uw kelder. Dat zijn ook meestal de plaatsen waar ze toekomen. Buisisolatie vindt u in elke doe-het-zelfzaak. U snijdt die af tot de gewenste lengte. Voor bochten en T-stukken moet u inkepingen maken, en de naden maakt u dicht met lijm of tape. Met die eenvoudige ingreep kunt u volgens Dobbit jaarlijks tot 2 euro per lopende meter besparen op energie. Kies voor isolatie die dubbel zo dik is als de diameter van de buis.Jaarlijkse besparing: tot 10 kWh of 60 euroHeeft u een garage aan uw huis, dan verliest u mogelijk veel warmte via de poort. Dat is zeker het geval wanneer die uit metaal is gemaakt. "Gelukkig kan je die makkelijk isoleren", zegt Evert Govaerts. "Kleef er gewoon stijve isolatieplaten tegen. Die hoef je alleen maar op maat te snijden met een breekmes. Daarna kleef je de isolatie tegen de garagepoort. Dat kan met montagekit of dubbelzijdige tape. Kieren tussen de isolatieplaten kan je opvullen met PU-schuim. Wie dat zorgvuldig doet, kan een besparing tot 60 euro per jaar verwezenlijken."