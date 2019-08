Elektriciteitsfactuur bestaat voor ongeveer 250 euro uit 'openbaredienstverplichtingen'

Een Vlaams gezin betaalt per jaar, via zijn elektriciteitsfactuur, 251,68 euro aan zogenaamde 'openbaredienstverplichtingen'. Het gaat bijvoorbeeld om de premies voor energiebesparing, de installatie van laadpalen of aankoop groenestroomcertificaten. Dat blijkt uit een studie van de Vlaamse energieregulator Vreg.

De energiefactuur van gezinnen en bedrijven is al lang een kluwen. Naast de prijs van de energiecomponent komen er nog heel wat heffingen en taksen bovenop. De Vreg schenkt nu voor het eerst duidelijkheid. Op een gemiddelde elektriciteitsfactuur van 947,16 euro voor een gezin, zijn er ruim 250 euro openbaredienstverplichtingen. Op een gemiddelde aardgasfactuur van 1.155,10 euro, gaat het om slechts 26,74 euro. De prijs van elektriciteit maakt nog amper dertig procent van de factuur uit, voor aardgas is dat iets meer dan de helft van de factuur. Voor kleine bedrijven gaat het om ruim 3.600 euro aan openbaredienstverplichtingen, op een elektriciteitsfactuur van bijna 11.000 euro per jaar. Voor aardgas blijft de kost voor bedrijven beperkt tot 127,78 euro per jaar. 'Openbaredienstverplichtingen zijn wettelijke verplichtingen die door de Vlaamse regering worden opgelegd aan de distributienetbeheerders en energieleveranciers. Het zijn correcties op de vrije marktwerking in het algemeen belang', aldus de Vreg. Het gaat om verplichtingen van technische, sociale en ecologische aard. Het totale kostenplaatje van deze verplichtingen bedraagt 1,674 miljard euro per jaar, berekende de Vreg. Die wijst erop dat het gaat om een 'aanzienlijke maatschappelijke kost, die door de verschillende financieringswijzen ook weinig inzichtelijk is'. Het feit dat het vooral de elektriciteitsfactuur is die belast wordt met de talrijke openbaredienstverplichtingen, vormt volgens de Vlaamse regulator 'een verkeerd signaal'. 'Want gelet op de energietransitie, met onder meer warmtepompen en elektrische voertuigen, is elektriciteit de energiedrager van de toekomst.' Lees ook Hoe uw elektriciteitsfactuur een verzamelvat werd voor een allegaartje van kosten SP.A wil btw op heffingen in energiefactuur schrappen