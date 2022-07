Mensen die zonnepanelen hebben en een digitale meter, kunnen vanaf 1 juli stroom 'leveren' aan een ander adres. Dat zegt het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap donderdag.

Dat andere adres kan een eigen tweede verblijf zijn, maar het is ook mogelijk de stroom te verkopen aan bijvoorbeeld een familielid, buur of vriend, of gratis weg te schenken.

Concreet wordt de stroom gedeeld die door de zonnepanelen wordt opgewekt en die niet op de plaats zelf wordt verbuikt. Die stroom, die in het elektriciteitsnet wordt geïnjecteerd, blijft een kwartier ter beschikking en kan elders worden gebruikt. Wie zijn groene stroom wil verkopen, moet daar zelf de nodige afspraken over maken met de andere partij. Ook de ontvanger moet een digitale meter hebben.

Wie stroom wil delen, moet zich aanmelden bij netbeheerder Fluvius (www.fluvius.be). Stroom delen kan maar met één andere partij. Tot eind dit jaar moeten verkoper en ontvanger ook dezelfde elektriciteitsleverancier hebben.

