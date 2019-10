Steeds meer partners kopen eerst samen een woning vooraleer ze in het huwelijk treden. De 'anticipatieve heffing' vermijdt een tweede akte en kosten wanneer ze later alsnog trouwen.

Elk jaar stappen ongeveer 45.000 Belgen in het huwelijksbootje. Partners die niet trouwen, blijven juridisch vreemden van elkaar. Maar dat belet hen niet samen een huis of een appartement te kopen. In de praktijk gebeurt dat zelfs almaar vaker. Het koppel verwerft de woning dan 'in onverdeeldheid', waardoor beide partners in de aankoopakte als mede-eigenaars worden opgenomen. Tenzij anders werd afgesproken, maakt het pand vanaf dan voor de helft deel uit van hun vermogen.

...