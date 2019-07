Een au pair haalt de kinderen van school, helpt hen met hun huiswerk of kookt 's avonds voor het gastgezin. Maar hoeveel kost een au pair? En hoe maakt u goede afspraken?

Een au pair is niet hetzelfde als een huishoudster, een nanny of een babysit. Au pairs - de overgrote meerderheid zijn meisjes - zorgen wel voor de kinderen van hun gastgezin en doen licht huishoudelijk werk zoals koken, het dekken van de tafel of het legen van de vaatwasser.

...