In veel gevallen dragen de sterke schouders de hypotheeklasten, zegt Trends-redacteur Hans Brockmans

De gemiddelde prijs van een appartement steeg in de eerste helft van dit jaar met 6 procent, die van een woonhuis met 2 procent. In een economische crisis kan de groeiende overwaardering van vastgoed leiden tot een probleem bij de banken, als de woningen door een gedwongen verkoop na hypothecaire wanbetalingen minder opbrengen dan de uitstaande schuld. Dat gebeurde in heel wat landen bij de financiële crisis van 2007, maar is niet per se een scenario in België vandaag.

De sterkste stijging zit bij de appartementen, en dan vooral de nieuwbouwappartementen. Dat heeft alles te maken met de lockdown. De makelaars konden geen appartementen bezoeken met kandidaat-kopers, maar die laatsten konden wel de projecten (al dan niet op plan) via de website te bestuderen. Velen maakten samen met hun bankier de rekening en wisten perfect waar ze financieel aan toe waren. Al die gegadigden kwamen op hetzelfde moment goed geïnformeerd op de markt en de verkopers konden hun vraagprijs handhaven. Die trend ondersteunt nu ook de markt van het bestaande vastgoed.

Duurdere woningen zijn geen drama.

Deze inhaalbeweging heeft geleid tot de prijsstijging. Veel analisten voorspellen een prijsdaling van 5 procent in de volgende twee jaar, maar dat hoeft niet tot bancaire drama's te leiden. Want zoals gezegd dragen meestal de sterke schouders de hypotheeklasten. Bovendien zijn er onder kopers heel wat beleggers. Ook bij hen zal een crisis meestal niet leiden tot een gedwongen verkoop. Hetzelfde geldt voor de kopers van een tweede verblijf aan de kust, die de voorbije maanden de prijzen mee onderstutten.

Immotheker meldt dat tot 15 procent van de gezinnen geen woning kan kopen door de strenge kredietvoorwaarden die de Nationale Bank oplegt aan de bankensector. Voor hen is dat een spijtige zaak. Voor de economie is het echter een zegen.

De gemiddelde prijs van een appartement steeg in de eerste helft van dit jaar met 6 procent, die van een woonhuis met 2 procent. In een economische crisis kan de groeiende overwaardering van vastgoed leiden tot een probleem bij de banken, als de woningen door een gedwongen verkoop na hypothecaire wanbetalingen minder opbrengen dan de uitstaande schuld. Dat gebeurde in heel wat landen bij de financiële crisis van 2007, maar is niet per se een scenario in België vandaag.De sterkste stijging zit bij de appartementen, en dan vooral de nieuwbouwappartementen. Dat heeft alles te maken met de lockdown. De makelaars konden geen appartementen bezoeken met kandidaat-kopers, maar die laatsten konden wel de projecten (al dan niet op plan) via de website te bestuderen. Velen maakten samen met hun bankier de rekening en wisten perfect waar ze financieel aan toe waren. Al die gegadigden kwamen op hetzelfde moment goed geïnformeerd op de markt en de verkopers konden hun vraagprijs handhaven. Die trend ondersteunt nu ook de markt van het bestaande vastgoed.Deze inhaalbeweging heeft geleid tot de prijsstijging. Veel analisten voorspellen een prijsdaling van 5 procent in de volgende twee jaar, maar dat hoeft niet tot bancaire drama's te leiden. Want zoals gezegd dragen meestal de sterke schouders de hypotheeklasten. Bovendien zijn er onder kopers heel wat beleggers. Ook bij hen zal een crisis meestal niet leiden tot een gedwongen verkoop. Hetzelfde geldt voor de kopers van een tweede verblijf aan de kust, die de voorbije maanden de prijzen mee onderstutten.Immotheker meldt dat tot 15 procent van de gezinnen geen woning kan kopen door de strenge kredietvoorwaarden die de Nationale Bank oplegt aan de bankensector. Voor hen is dat een spijtige zaak. Voor de economie is het echter een zegen.