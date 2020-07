Wie wil investeren in een appartement moet enkele vragen beantwoorden om een goede keuze te kunnen maken.

Kandidaat-kopers komen in veel vormen en maten. De keuze voor een appartement hangt af van hun wensen en belangen. Die zijn bepalend voor de locatie, de opbrengst, de oppervlakte van het appartement, enzovoort. Wie een goede keuze wil maken, stelt het best de volgende vragen.

Investeerders betalen gemiddeld 150.000 tot 300.000 euro. "Het meest verbazingwekkende is het gebrek aan kennis van investeerders over hun werkelijke financiële capaciteit", zegt Jonathan Pham, mede-oprichter van We Invest. "Velen willen hun nieuwbouwappartement met eigen middelen betalen. Ze hebben bijvoorbeeld 150.000 euro en besluiten een klein appartement te kopen. Maar dat is de minder interessante keuze. Met zo'n bedrag kun je beter bijlenen en twee appartementen kopen. Zo spreid je in een klap ook het risico. We besteden veel tijd aan praten met klanten over dat soort optimalisatie. Investeren in een appartement is eigenlijk meer een beleggings- dan een vastgoedtransactie." De basisregel voor investeren in vastgoed is eenvoudig: volg niet je eigen wensen, maar die van de markt. De goede huisvader houdt zich meestal niet aan dat voorschrift. "Hij wil vooral kopen in de omgeving die hij het beste kent, dicht bij huis. Velen zijn bang om ergens anders op zoek te gaan, om te kiezen voor een nieuwe wijk of een aantrekkelijk rendement", weet Jonathan Pham. "De aankoop van een appartement is meestal een emotioneel gebeuren, terwijl het een rationele keuze zou moeten zijn. Wij hebben bijvoorbeeld een voorkeur voor buurten in ontwikkeling, zoals kanaaloevers. In tweede instantie focussen we op projecten in het centrum van de stad, dicht bij het openbaar vervoer, diensten en winkels." Het kleine appartement blijft populair. Het is financieel interessant, biedt een interessant rendement en is begeerd door huurders. "De kleinere units bieden de hoogste rendementen, zoals studentenkoten, studio's, eenkamerappartementen. Het standaardappartement met twee slaapkamers heeft het laagste risico. Wie investeert in onroerend goed, moet een rigoureus financieel plan opstellen en streven naar een zo hoog mogelijk rendement per vierkante meter. Voor elke euro die u investeert in een extra vierkante meter of kamer, moet u zich afvragen of die extra investering een hogere maandelijkse huurprijs oplevert. Een appartement kopen om te verhuren is iets helemaal anders dan een appartement kopen om erin te wonen."