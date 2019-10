Dit zijn de weeffouten in de woonfiscaliteit

De federale regering heeft de voorbije vijf jaar nagelaten een bizarre kronkel in de woonfiscaliteit weg te werken. Door de woonbonus op te doeken maakt de nieuwe Vlaamse regering het verschil in belastingvoordeel nog wat groter tussen wie vastgoed koopt als belegging of om erin te wonen.

Vlaams minister-president Jan Jambon © belga

De nieuwe Vlaamse regering schaft de woonbonus vanaf 1 januari af en verlaagt tegelijk de registratierechten die mensen betalen bij de aankoop van hun gezinswoning van 7 naar 6 procent. De regering-Jambon wil de pleister er in één ruk aftrekken, maar ze zag een detail over het hoofd, waarover het afgelopen weekend veel commotie ontstond.

