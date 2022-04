Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) heeft een gesprek gehad met de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) over het gebrek aan betaalbare studentenkoten in Vlaanderen. De studentenvereniging had daarover aan de alarmbel getrokken. Minister Diependaele heeft oren naar een aantal voorstellen van de studenten en plant verder overleg.

Steeds meer studenten ondervinden problemen om een betaalbaar en kwaliteitsvol kot te vinden. De Vlaamse Vereniging voor Studenten (VVS) bracht het tekort aan betaalbare studentenhuisvesting eerder deze week opnieuw onder de aandacht. De studentenkoepel schotelde de Vlaamse regering meteen een pakket met 25 aanbevelingen voor, gaande van de bouw van studentendorpen buiten de studentensteden tot een kotlabel en fiscale ingrepen.

Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele nodigde de VVS meteen uit voor een gesprek. Volgens de N-VA-minister is het moeilijk om het probleem van de studentenkoten los te koppelen van de bredere problemen op de woonmarkt. 'Dat er in sommige studentensteden minder koten beschikbaar zijn, of de prijzen stijgen, staat ook in rechtstreeks verband met de reguliere woonmarkt', aldus Diependaele. Zo hoeft het bijvoorbeeld niet helemaal te verbazen dat de prijzen voor koten in Leuven stijgen als Leuven zelf de duurste stad is om te wonen.

Minister Diependaele wil de situatie op de markt goed in kaart brengen en plant verder overleg 'met alle relevante actoren'. Volgens de minister doet de VVS alvast een aantal interessante voorstellen. 'Met sommige elementen zijn we vanuit ons kabinet al langer bezig, andere komen nu ook mee op de radar. Zo hebben we voor het Vlaamse kotlabel al plannen lopen. Het reactiveren van leegstand nemen we zeker ook mee naar het overleg.'

De VVS is blij dat er meteen overleg mogelijk was. 'Er werden concrete engagementen uitgesproken zoals het onderzoeken van een Vlaams kotlabel, het reactiveren van leegstand in samenwerking met de lokale besturen en het samenbrengen van de verschillende actoren om bijkomend aanbod te creëren en te diversifiëren richting betaalbare koten', klinkt het. Maar omdat veel studenten rekenen op snelle en concrete ingrepen, verwacht de VVS wel 'resultaten op de zeer korte termijn'.

